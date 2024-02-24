İşte Mustafa Gürsel yönetiminde Kocaelispor’un muhtemel 11’i

Trendyol 1.Lig’de 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Pazar günü Keçiörengücü’ne konuk olacak olan Kocaelispor’da hedef mutlak galibiyet olacak. Alpaslan Şen’nin düdük çalacağı karşılaşma 13.30’da başlayacak. Mücadelede BeİN Sports HD MAX 1 ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Yeşil-Siyahlı ekip, Mustafa Gürsel yönetiminde ilk maçına çıkacak. Aktepe Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak.
EKSİKLER, CEZALILAR VE 4-3-3…
Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürel’in yarın deplasmanda Keçiörengücü karşısında sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkması ve hücuma dayalı bir oyun oynaması bekleniyor. Temsilcimiz ayak tarak kemiği kırılan Fofana ve cezalı olan Burak Öksüz kadroda yer almayacak. Geçen hafta sakatlanarak oyundan çıkan Emir Ortakaya ise bu maçta yeniden ilk 11’de forma giyecek. Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in ileri uçta ise Cristian Kouakou’ya forma şansı vermesi bekleniyor.
Takımda geçtiğimiz hafta sakatlanan Emir Ortakaya’nın durumunun maç saatinde belli olması beklenirken, Yusuf Abdioğlu’nun da hafif bir adale ağrısı çekmesine rağmen mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.
İŞTE KOCAELİSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ
STAT: Aktepe Stadı
SAAT: 13.30
HAKEM: Alpaslan Şen
KOCAELİSPOR:
35. Gökhan Değirmenci
77. Oğuz Ceylan
4. Emir Ortakaya
55. Yusuf Abdioğlu
19. Atila Turan
44. Vukovic
12. Kharavashili
41. Amaral
10. Candeias
14. Beridze
11. Christian Kouakou
KEÇİÖRENGÜCÜ
1. Ekrem Kılıçarslan
94. Ahmet Kesim
4. Mert Kula
92. Uğur Akdemir
3. Muharrem Cinan
21. Mikail Okyar
11. Jurgen Bardhı
95. Alıou Traore
9. Melih İnan
10. Dembele
7. Arıyıbı
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Black Green - Ileri uçta Cristian Kouakou’ya forma şansı vermesi bekleniyor diyorsunuz, kadroda Ramil yazmışsınız. Hangisini dikkate alalım?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.