İşte Mustafa Gürsel yönetiminde Kocaelispor’un muhtemel 11’i

Trendyol 1.Lig’de 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Pazar günü Keçiörengücü’ne konuk olacak olan Kocaelispor’da hedef mutlak galibiyet olacak. Alpaslan Şen’nin düdük çalacağı karşılaşma 13.30’da başlayacak. Mücadelede BeİN Sports HD MAX 1 ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Yeşil-Siyahlı ekip, Mustafa Gürsel yönetiminde ilk maçına çıkacak. Aktepe Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak.

EKSİKLER, CEZALILAR VE 4-3-3…

Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürel’in yarın deplasmanda Keçiörengücü karşısında sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkması ve hücuma dayalı bir oyun oynaması bekleniyor. Temsilcimiz ayak tarak kemiği kırılan Fofana ve cezalı olan Burak Öksüz kadroda yer almayacak. Geçen hafta sakatlanarak oyundan çıkan Emir Ortakaya ise bu maçta yeniden ilk 11’de forma giyecek. Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in ileri uçta ise Cristian Kouakou’ya forma şansı vermesi bekleniyor.

Takımda geçtiğimiz hafta sakatlanan Emir Ortakaya’nın durumunun maç saatinde belli olması beklenirken, Yusuf Abdioğlu’nun da hafif bir adale ağrısı çekmesine rağmen mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.

İŞTE KOCAELİSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

STAT: Aktepe Stadı

SAAT: 13.30

HAKEM: Alpaslan Şen

KOCAELİSPOR:

35. Gökhan Değirmenci

77. Oğuz Ceylan

4. Emir Ortakaya

55. Yusuf Abdioğlu

19. Atila Turan

44. Vukovic

12. Kharavashili

41. Amaral

10. Candeias

14. Beridze

11. Christian Kouakou

KEÇİÖRENGÜCÜ

1. Ekrem Kılıçarslan

94. Ahmet Kesim

4. Mert Kula

92. Uğur Akdemir

3. Muharrem Cinan

21. Mikail Okyar

11. Jurgen Bardhı

95. Alıou Traore

9. Melih İnan

10. Dembele

7. Arıyıbı

Kaynak: spor servisi