İlk kavganın hıncını alamayıp ikinci kez kavgaya tutuştular

Olay, Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Plevne Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında sebebi bilinmeyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sonrası taraflar birbirinden uzaklaştıktan bir süre sonra caddenin 200 metre ilerisinde tekrar kavga etmeye başladı. Kavgayı gören mahalleli durumu polise bildirdi. Büyüyen kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Polis, kavga eden her iki tarafı da gözaltına alarak karakola götürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.