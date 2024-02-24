Eski kız arkadaşının evini yakmak istemişti, tutuklandı

Polis ekipleri, dün gece eski kız arkadaşı S.K'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evini, etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçan B.U'nun yakalanması için çalışma yürüttü.
Saklandığı evi belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İddiaya göre, B.U. eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden bir araya gelmek istemiş, bu isteğinin reddedilmesine sinirlenen B.U, dün gece saatlerinde S.K'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evini, etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçmıştı. Alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülmüştü.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, B.U'nun evi ateşe vermesi ve alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçması yer alıyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.