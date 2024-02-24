68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Aziziye Mahallesi 369.Sokak’ta meydana gelen olayda, dört katlı binanın son katında tek başına yaşayan Coşkun Ergin (68)’in evinin kapısını açık gören komşuları, durumdan şüphelenerek eve girdi. Yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken gören kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ergin’in cenazesi, kesim ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.