Dolarda yaşanacak fırtınayı duyurdu

Doların son günlerde hızla yükselmesi, gelecekte neler olabileceği konusunda yatırımcıları endişelendiriyor.

SIKINTI ARTABİLİR!

Doların yükselişi ile ilgili açıklamalar yapan Geçer, dolar üzerine analiz yaparak yatırımcılara seslendi.

Selçuk Geçer şunları söyledi: Dolar kurunda 30,90 civarında bir seviye görülüyor ve Euro kuru da 32-33 civarında seyrediyor. Bu düz çizgi, büyük bir baskı olduğunu gösteriyor. Türkiye'de yaşanan bütün sorunların temelinde seçimler var.

Bu nedenle, büyük ihtimalle seçimlerin ardından dolar serbest bırakılacak ve fiyatı kendi doğal seyrine bırakılacak. Eğer dolar istenilen yöne gitmezse, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmeyecektir. Bu durum piyasayı daha da sıkıntılı bir sürece sokabilir.

Geçer, Türkiye'nin kısa vadeli borcunun rekor bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Şu an 226 milyar dolarlık bir ödeme yapmamız gerekiyor" dedi.

Borcun finanse edilememesi durumuna dövizde baskının artabileceğini belirten Geçer, "30 TL seviyesinde tutmaya çalıştığımız dolar bir anda 60, 70 hatta 80 liraya kadar çıkabilir. Ancak, bu durumun bir çözümü varsa, piyasa buna hazır olur" şeklinde konuştu.

Geçer, önümüzdeki 6 ay içinde doların 70 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi