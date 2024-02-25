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Bayraktar AKINCI C ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI C, ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar AKINCI C ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi
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Bayraktar AKINCI C, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2x850 HP gücündeki üçüncü varyantı gökyüzü ile buluştu. Bayraktar AKINCI C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda bin 700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak. Bugün gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.

İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021’de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı. Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA’nın 9 Şubat’ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve iş birliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.

Kaynak: İHA

25 Şub 2024 - 00:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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