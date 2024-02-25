Merkez Bankası Başkanı kredi kartında sinyali verdi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu toplantısında Kredi kartlarına düzenleme ile ilgili ilk sinyali vermişti. Karahan, "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NTV'nin haberine göre, Fatih Karahan kredi kartı düzenlemelerine ilişkin, bu konuda birkaç fikirleri olduğunu, çalışmaların sürdüğünü, belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Karahan’ın aktardığı çalışmalarda ise şunların yer aldığı ifade edildi.

1-) Karta taksit uygulaması kaldırılabilir

2-) Asgari ödeme tutarları artırılabilir

4-) Kredi kartı faiz oranları artırılabilir

5-) Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir

6-) Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir

7-) Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir

Uzmanlar ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiğini belirtiyor.

"KREDİ KARTIYLA ALAKALI BİR ÖNLEM GELME İHTİMALİ VAR"

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var. Ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"20 BİN LİRAYA KADAR OLAN KREDİ KARTLARI VE LİMİTLER BU ÖNLEMLERİN DIŞINDA KALMALI"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kredi kartlarında limitin lüks tüketime gelmesi gerektiğini söylemişti.

Aran yaptığı açıklamada, "20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV