Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Gazze’de bilanço ağır: Can kaybı 29 bin 606!

ABONE OL Google News Sayfamız

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı en az 29 bin 606’ya yükseldiği öğrenildi.

Gazze’de bilanço ağır: Can kaybı 29 bin 606! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 141 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 606’ya, yaralananların sayısının ise 69 bin 737’ye yükseldiği aktarıldı.

'BU İNSANLIK TRAJEDİSİNE ARTIK GÖZ YUMAMAYIZ'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, "Dünya izlerken Gazze'deki insanlar büyük tehlike altında. Tarifsiz acıların görüntüleri gelmeye devam ederken kimse 'bilmiyordum' diyemez. Bu insanlık trajedisine artık göz yumamayız" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise Gazze'deki savaşı sırasında İsrail'e silah göndermeye devam eden ülkelerin işlenen muhtemel “vahşet suçlarına” suç ortağı olabileceğini ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Albanese, "BM uzmanları olarak çoğumuz ülkelere, Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu silahlar Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze hakkındaki geçici kararını ve muhtemelen Soykırım Sözleşmesini ihlal ediyor ve vahşet suçlarında suç ortaklığı anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.BM uzmanları dün yayımladıkları raporda, "Silah ihracatına karışan devlet yetkilileri, Gazze'deki her türlü savaş suçuna, insanlığa karşı suça veya soykırım eylemine yardım ve yataklık etmekten bireysel şekilde cezai olarak sorumlu olabilir" ifadelerine yer verdi.

LULA BİR KEZ DAHA 'SOYKIRIM' DEDİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yine İsrail’i hedef aldı. Lula bir kez daha İsrail hükümetinin Gazze’deki eylemlerinin “savaş” değil, “soykırım” olduğunu belirterek, “Ben özgür ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yanayım. Bu Filistin devleti İsrail devletiyle uyum içinde yaşasın. İsrail hükümetinin yaptığı şey savaş değil, soykırımdır. Çocuklar ve kadınlar öldürülüyor” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN BAŞBAKANI İSRAİL'İN YENİ YERLEŞİM PLANLARINI KINADI

Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa etme planlarına ilişkin açıklama yaptı. Başbakan İştiyye planını "uluslararası topluma açık bir meydan okuma" ve “bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önünde bir engel” olarak nitelendirdi. İştiyye, İsrail'in eylemlerinin uluslararası yasaları hiçe saydığını gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

# HER, ifade, yeni, sosyal

25 Şub 2024 - 01:51 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

KURUÇEŞME SEYİRPORT KAFEYE ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit – Kuruçeşme, Akpınar mahallesinde açılışını yapacağımız SEYİRPORT kafemize; *LAHMACUN – PİDE USTASI, *AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, *BARİSTA ve GARS...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Bakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız mask
Bakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız
Bayraktar AKINCI C ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi mask
Bayraktar AKINCI C ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi
Batuhan A. gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 10. gün mask
Batuhan A. gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 10. gün
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı mask
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
Emekli astsubay yaşamını yitirdi mask
Emekli astsubay yaşamını yitirdi
Trafik kazası ulaşımı kilitledi mask
Trafik kazası ulaşımı kilitledi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL