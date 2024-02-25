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Konut üreticileri: Satışlarda düşüş sürecek

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Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) sektöre ilişkin beklenti anketi çalışması başlattı.

Konut üreticileri: Satışlarda düşüş sürecek mask
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KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, başlattıkları bu çalışmaların gayrimenkul sektörü için kritik önemde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Üçer aylık periyodlarla yenilenecek ‘KONUTDER Üyeleri Konut Sektörü Beklenti Anketi-6 Aylık Beklenti Göstergeleri’ adlı raporumuz, markalı konut üreticilerinin öngörülerini yansıtacak. NielsenIQ Türkiye ile birlikte hazırladığımız rapor, bugünün verilerini geçmiş dönemlerle karşılaştırma imkânını da sunacak. Böylece sektörün değişen beklentileri öne çıkacak.”

İŞTE BEKLENTİLER

KONUTDER’in Ekim-Aralık 2023 Üretici Beklenti Anketi’ne göre, 2024’ün ilk 6 ayına ilişkin markalı konut üreticilerinin beklenti ve öngörüleri şöyle:

- Markalı konut üretenlerin 4’te 3’ü, birinci el konut satış adetlerinin önümüzdeki 6 ayda azalacağını düşünüyor.

- Üyelerin yaklaşık yüzde 60’ı yabancıya konut satışında gelecek 6 ayda azalma olacağını düşünüyor.

- Bir önceki ankette üyelerin yüzde 73’ü konut fiyatlarının artacağını belirtirken, son ankette bu oran yüzde 54.5’e düşmüş görünüyor.

- KONUTDER üyelerinin neredeyse tamamı maliyetlerin artacağı konusunda hemfikir. Ayrıca üyeleri tamamı geçen dönemde olduğu gibi işçilik ve malzeme maliyetlerinin artacağı beklentisine sahip.

- Üyelerin yüzde 72.7’si konut üretiminin azalacağını düşünüyor.

- Üyeler, kentsel dönüşüm alanındaki üretimde ise genel üretime göre daha umutlular. Üyelerin yüzde 68.2’si bu alanda üretim artacak görüşünde.

- Önceki dönemde KONUTDER üyelerinin yüzde 73’ü konut kredi faiz oranlarının artacağını öngörürken, son ankete göre bu oran yüzde 40.9’a gerilemiş bulunuyor.

- KONUTDER üyelerinin yüzde 86.4’ü kredili konut satışlarının azalacağını öngörüyor. Kredili satışların azalacağını düşünenlerin oranı bir önceki dönemde yüzde 72.7 iken bu dönemde yüzde 86.4’e yükselmiş görünüyor.

- Önceki dönemde hiçbir üye kira fiyatlarının azalacağını beklememekle birlikte, yüksek oranda kiraların artacağını öngörürken, son anket verilerine göre konut kiralarının artacağı yönündeki görüşler yüzde 50’lere gerilemiş bulunuyor.

Kaynak: Milliyet

# konut, faiz, Türkiye

25 Şub 2024 - 09:06 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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