Bu alışkanlıkları devam ettirmeyin! Kalp krizi riskini artırıyor

Sağlıklı bir yaşam için beslenme ve sporun önemi yadsınamaz bir gerçek. Yayımlanan verilere göre kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80'i tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ile hareketsizlik gibi risk faktörlerine bağlı görülüyor.

UZMANLAR UYARIYOR!

Uzmanlar, kalbi korumak için yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılmasını öneren doktorlar; kan kolesterolünün sağlıklı bir beslenmeyle, gerektiği takdirde uygun ilaçlarla kontrol edilmesi gerektiğini de belirtiyor.

BUNLARI YAPIYORSANIZ DİKKAT!

Birkaç koroner risk faktörü bulunan, iyi bir uyku düzeni olmayan, gün içerisinde su tüketimine dikkat etmeyen ve egzersiz yapmayan kişilerin sağlıklı bir yaşam için alışkanlıklarını düzeltmesi gerekiyor.