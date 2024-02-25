Büyükakın, Gebze’de servisçilerle buluştu

Kocaeli’deki esnafın her zaman yanında olan, görüş ve önerilerini dikkate alarak faaliyetlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her ilçede esnaf buluşmaları programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Gebze Beylikbağı Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gebze Bölgesi Servis Araçları Esnaf Buluşmasında bölge esnafıyla bir araya geldi.

YOĞUN KATILIM

Gebze bölgesindeki servis esnafının yoğun katılım gösterdiği buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir, Gebze Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası Başkanı Hicaz Atsız, protokol ve basın mensupları katıldı. Programın sonunda Başkan Büyükakın’a tablo hediye edildi. Başkan Büyükakın da Gebze servisçi esnafıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

“ESNAF ODAMIZLA SÜREKLİ İSTİŞARE HALİNDEYİZ”

Konuşmasına buluşma programına katılan servis esnafına teşekkür ederek başlayan Başkan Büyükakın, “Esnaf odası başkanımız Şenol kardeşimizle sürekli istişare halindeyiz. Sürekli temas halindeyiz. Belediye halkın ihtiyaçlarını karşılamak için var. Şenol kardeşim sizlerin derdiyle dertleniyor, sabah akşam bizleri arıyor. Şu yolda şöyle bir sıkıntı var, şu kavşakta böyle bir sorun var diyor. Biz de onunla sürekli temas halinde olduğumuz için meseleleri hızlıca sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. Bölgemizdeki yollarda GOSB kavşağına kadarki kısım yapıldı. Ondan sonra Şekerpınar’a doğru olan kısmın yapılması lazım. O bölgenin de ciddi bir trafik yükü var. Proje ve planlarını hazırladık” dedi.

GOSB-KMO BAĞLANTI YOLU

Başkan Büyükakın, “Kuzey Marmara Otoyolu’ndan (KMO) GOSB’un olduğu bölgeye bir bağlantı yolu projemiz var ki sadece o alanın kamulaştırılması 5 milyar TL tutardı. Zinnur Bey ile geçtiğimiz 5 yıl boyunca buranın üzerine çalıştık. Buraların imar uygulamalarını yaptık. Bundan sonra bu çalışmamızı bakanlığa sunarak Kuzey Marmara Otoyolu’ndan GOSB’a uzanacak olan yolun yapılmasının takipçisi olacağız. O zaman trafik akışı şehrin dışına taşınacak ve hem bölge halkı hem de esnafımız rahatlamış olacak” şeklinde konuştu.

“GOSB KAVŞAĞI SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

Başkan Büyükakın’ın Gebze’deki servis esnafıyla buluşmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, “Servisçi esnafımızın GOSB kavşağı problemi çözüldü ve şehrin diğer ana omurgası niteliğindeki kavşaklarda çalışmalarımız devam ediyor. Gebze’mizde şu an 35 sene öncesinin elektrik altyapısının yer altına alınmasından kaynaklanan kazı çalışmaları var. Yapılan bu çalışmalar ve master planının devreye girmesiyle beraber Gebzemiz rahatlamış olacak. Tüm bu çalışmalardan ve gayretlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“BEKLENTİMİZ İŞ GÜCÜNE KATILIMIN DESTEKLENMESİDİR”

Sanayici ve esnaf olarak ülkeye istihdam oluşturarak ve üreterek katkıda bulunduklarını ifade eden Gebze Ticaret Odası Başkanı Aslantaş, “Sayın başkanım kentin sorunlarını, trafiğini, konutunu, imarını çözmek adına canla başla çalıştığınızı yakinen görüyoruz. Bizler üretmezsek, ürettiğimizi ihraç etmezsek iki yakamız bir araya gelmez. Yerel yönetimlerden de beklediğimiz iş gücünün arttırılması ve insanlarımızın iş gücüne katılımının desteklenmesidir” şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZLA SÜREKLİ İŞTİŞARE HALİNDEYİZ”

Esnaf buluşma programında konuşan Kocaeli Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı İkizek, “Esnafımızın sorun ve sıkıntılarını çözüm noktasına getirdik. En önemli sıkıntılarımızdan birisi de GOSB Kavşağı idi. Bu konuda esnafımızın sıkıntısını çözdüğü için Tahir Büyükakın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanımızla sürekli istişare halinde olmamız neticesinde sayın başkanımız, problemlerimizi ve sorunlarımızı çözmek için her seferinde bizlere en iyi şekilde yardımcı oluyor” dedi.

Kaynak: BÜLTEN