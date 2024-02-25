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Bahar havası devam edecek mi?

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Hafta sonu batı ve iç kesimlerinde bahar havasında geçiyor.

Bahar havası devam edecek mi? mask
Bahar havası devam edecek mi?
Bahar havası devam edecek mi?
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bahar havası devam edecek mi?

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Beş büyük kentte de güneş görülüyor, rüzgarlar hafif ve ılık esiyor. İstanbul 19, Ankara 16, İzmir 22, Bursa 20, Antalya 21 derece. Pazartesi de ılık başlayacak ama Antalya'da yağmur var, İzmir de bulutlanacak, hafif yağmur görülebilir.

Marmara'da bahar havası var, Edirne ve Balıkesir 19, Sakarya 21 derece. Bölgede akşam sis oluşabilir. Yeni hafta da ılık ve açık başlayacak.

İç Anadolu'da sıcaklık bu aya göre çok yükseldi, Eskişehir 17, Kayseri 15, Niğde 14 derece. Gece olduğunda ise Sivas -1, Kayseri 1 dereceye iniyor.

Ege'de lodos hafif, yine bahar havası hakim, Muğla 18, Manisa 20, Afyon 15, Bodrum 22 derece. Akşam hava biraz bulutlanacak, Pazartesi Muğla, Aydın, denizle kesiminde yağmur var.

Akdeniz güneşli ve ılık, Adana 23, Kahramanmaraş 17, Isparta 18 derece. Pazartesi bölgede yağış geçişleri bekleniyor. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 16, Diyarbakır 15, Şanlıurfa 18 derece.

Karadeniz'de hafta sonu güneşli geçiyor. Bölgenin batısı, doğusundan daha ılık, Zonguldak 16, Bolu 17, Samsun 14, Trabzon 13 derece. Doğu Anadolu güneşli ama don var, gece Erzurum -5, Kars -9 derece. Malatya ise öğle 14 derece.

Kaynak: NTV

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25 Şub 2024 - 09:41 - Gündem --- Okunma

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