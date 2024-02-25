Yusuf Abdioğlu yok

RİSKE ETMEK İSTEMİYOR
24. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da üst adalesinde ödem oluşan Yusuf Abdioğlu tedbir amaçlı oynamayacak. Yusuf’un yerine Haşim Arda’nın ilk 11’de oynaması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.