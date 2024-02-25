İşte muhtemel 11

DAVİT’İ ORTA SAHADA DENEDİ
Kocaelispor'un bugün Keçiörengücü maçında stoperde Yusuf Abdioğlu'nun sakatlığı ve Burak Öksüz'ün sarı kart cezası sebebiyle Emir Ortakaya ve Haşim Arda Sarman görev yapacak. Kocaelispor’un Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Haşim Arda Sarman, Emir Ortakaya, Atila Turan; Vukovic, Cihat Çelik, Beridze, Candeias, Kharaisvili ve Kouakou ilk 11’i sahada olması bekleniyor. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in Davit’in orta sahada alternatifler arasında değerlendirmeyi planlıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sencer Bey - Çok güzel kadro. Özellikle Kouakou 23 haftada çok başarılı bir performans gösterdi. Yedek olması hataydı. Her girdiği maç skora katkısı oldu. Hele hocanın Cihat tercihi muhteşem. Ligin en iyi orta sahası neden bu kadar eleştiriliyor anlamıyorum. Hatta cihat süper ligte bile oynayacak tekniği var bence.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.