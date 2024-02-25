İşte muhtemel 11

Sencer Bey - Çok güzel kadro. Özellikle Kouakou 23 haftada çok başarılı bir performans gösterdi. Yedek olması hataydı. Her girdiği maç skora katkısı oldu. Hele hocanın Cihat tercihi muhteşem. Ligin en iyi orta sahası neden bu kadar eleştiriliyor anlamıyorum. Hatta cihat süper ligte bile oynayacak tekniği var bence.