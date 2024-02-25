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Gündoğdu: Çayırova’da sosyal hayat renklenecek

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Genel Sekreter Gündoğdu, Çayırova’ya değer katacak Millet Bahçesi projesiyle ilçenin sosyal hayatına yeni yaşam alanı kazandıracaklarını söyledi

Gündoğdu: Çayırova’da sosyal hayat renklenecek mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, kent genelinde tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceliyor. Bu kapsamda Gündoğdu, Çayırova Millet Bahçesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin geldiği son durum hakkında teknik personelden detaylı bilgi aldı. Genel Sekreter Gündoğdu, en kısa zamanda hizmete almayı planladıkları Millet Bahçesi’nin Çayırova’nın sosyal hayatına renk katacağını söyledi. Gündoğdu’ya inceleme sırasında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel ve teknik personel eşlik etti.

“MİLLET BAHÇELERİ KÜTÜPHANELERLE GÜZEL”

İncelemeye kütüphane inşaatı ile başlayan Genel Sekreter Gündoğdu, “Büyükşehir Belediyesi olarak kente kütüphaneler yapmaktan, şehri kitapla buluşturmaktan ve gençlere bilginin etrafında bir ufuk çizmekten mutlu oluyoruz. Millet Bahçelerimiz, içinde barındırdığı kütüphanelerle daha da güzel oluyor. İnşallah burası her yaştan hemşerimize hizmet verecek güzel bir yapı haline gelecek. Çocuklarımız ders çalışmak için, Çayırovalı hemşerilerimiz kitaplarla buluşmak için kütüphanemizi kullanacak” dedi.

ÇAYIROVA’NIN YENİ YAŞAM ALANI

Kocaeli’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Genel Sekreter Gündoğdu, ”Hayata ve insana dokunan projelerimizle toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Bu doğrultuda Çayırova’da inşa ettiğimiz Millet Bahçesi, 7’den 70’e herkesin verimli vakit geçireceği ve etkinliklerin olacağı yer olacak. Böylece Çayırova’mızın sosyal hayatına yeni yaşam alanı kazandırmış olacağız” dedi.

ÇOCUKLAR EĞLENECEK, GENÇLER SPOR YAPACAK

Projenin her detayı ile yakından ilgilenen Gündoğdu, “Çayırova Millet Bahçesi tamamlandığında çocukların eğleneceği, gençlerin spor yapabilecekleri, yetişkinlerin ise verimli vakit geçirecekleri yer olacak. Bisiklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra değişik aktivitelere de ev sahipliği yapacak olan Millet Bahçesi, Çayırova’nın yeni bir aktivite alanı olacak” ifadelerini kullandı.

ÇAYIROVA MİLLET BAHÇESİ’NDE YOK YOK

Tüm sosyal donatıları ile bölgenin en vazgeçilmez yeşil alanlarından birine sahip olacak Çayırova Millet Bahçesi’nde işin ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. 70 bin metrekare alanda hizmete girecek Çayırova Millet Bahçesi projesinde 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak. 

Kaynak: BÜLTEN

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25 Şub 2024 - 10:25 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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