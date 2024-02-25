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Katırcıoğlu ve Çiftçi, gün boyu sahadaydı

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AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, gün boyu ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Katırcıoğlu ve Çiftçi, gün boyu sahadaydı mask
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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’yla ilçeyi karış karış gezdi. Esnaf ziyareti, açılışlar, hemşehri buluşmaları, ilçe sakinleriyle selamlaşma ve dernek etkinliklerine katılım gösteren Katırcıoğlu ve Çiftçi, Çayırovalılarla gün boyu sohbet etti. İlk olarak Yenimahalle’de ikamet eden Çayırovalı kadınlarla bir araya gelen Katırcıoğlu ve Çiftçi’ye gün boyu devam eden programlar kapsamında AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Çayırova İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

ÇAYIROVALILARLA BULUŞTULAR

Saha programları kapsamında Katırcıoğlu ve Çiftçi daha sonra ilçede yeni açılan Cici Çocuk Mağazası’nın açılışına katıldı ve iş yeri sahibine hayırlı işler diledi. Erzincanlılar Derneği’nin düzenlemiş olduğu Çayırova 1. Erzincan Hemşehri Buluşması’nada katılan Katırcıoğlu, Çiftçi ve beraberindeki Cumhur İttifakı heyeti, Erzincanlı hemşehrileriyle buluştu. Gün boyu gerçekleştirdikleri programlar çerçevesinde Katırcıoğlu ve Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede’yle birlikte ilçe esnaflarından Mehmet Göksu’yu ziyaret etti. Günün finalini Çağdaşkent Mesire Alanı’nda yapan Katırcıoğlu ve Çiftçi, mesire alanında vakit geçiren Çayırovalı hemşehrileriyle sohbet edip, Berat Kandillerini tebrik etti.

Kaynak: BÜLTEN

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25 Şub 2024 - 10:37 - Siyaset --- Okunma

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