Kirada yüzde 25 zam sınırı sürecek mi? Bakan merak edilen soruyu cevapladı

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen "yüzde 25 sınırı"nın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Konuyla ilgili son açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı.

Katıldığı bir TV programında kira artışına getirilen sınırlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu" dedi.

YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDECEK Mİ?

Arabuluculuk sistemiyle evsahibi-kiracı anlaşmazlıklarına çözüm arandığını belirten Bakan Tunç, "Bu tartışmaları sona erdiren bir uygulama başlattık. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" dedi.

Kaynak: Milliyet