Keçiörengücü - Kocaelispor (Canlı anlatım)

Maç başladı...

8' maça iyi başlayan Keçiörengücü golü de buldu. Soldan ceza sahasına giren Ariyibi’nin vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0

17' Kocaelispor'da Cihat Çelik'in ceza sahasına attığı pasa Candeias hareketlendi. Candeias'ın ortası kaleci Metin Uçar'da kaldı.

20 Kocaelispor tehlikeli geldi. Oğuz’un çaprazdan şutunda kaleci Metin güçlükle çıkardı.

22 GOOOL Kocaelispor skora dengeyi getirdi. Candeias’ın ortasında Kouakou Cihat’a çok iyi servis etti. Cihat’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem VAR incelemesinin ardından golü verdi. 1-1

34' Keçiörengücü'nde savunmanın arkasına sarkmaya çalışan Kamara'nın topuna son anda Emir Ortakaya müdahale etti ve top Gökhan Değirmenci'ye geldi. Yere düşen Kamara penaltı bekliyor ama hakem 'penaltı yok' işareti yaptı.

45+1' Keçiörengücü'nde Traore'nin sol kanattan getirdiği topta Selim Ilgaz'a pasını attı. Selim Ilgaz'ın şutunu Gökhan Değirmenci kornere çeldi.

İLK YARI BİTTİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

52' Kocaelispor'da Yusuf Cihat Çelik'in şutu üstten auta çıktı.

70' Keçirörengücü atağında Ahmet Yazar'ın pasında ceza sahası dışındna Traore'nin şutu az farkla auta gitti.

76' Keçiörengücü atağında kendi sahasında topu sürerek çıkan Bardhi sağ tarafta boş olan Camara'ya pasını attı. Ceza sahasına giren Camara'nın pasında Dembele topu ağlara gönderdi. 2-1

78' Keçiörengücü 'nde Bardhi orta alanda kazandığı topu Dembele'ye attı. Dembele kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. Fakat yan hakem bayrağını kaldırdı. Pozisyon ofsayt.

4 dakika uzatma.

GOOL 2-2

Kocaelispor atağında oluşan karambolde Barış topa son dokunan ve ağlara gönderen isim oldu.

Fotoğraflar: Hulusi Özdilek