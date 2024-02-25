YKS başvuruları için son gün yarın

Sınav için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

SINAV 8-9 HAZİRAN'DA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.