Dünya ‘Kaan’ı kutladı! 'Bu sadece başlangıç'

Türkiye’yi savunma sanayisinde ve teknolojide dünyanın en üst ligine taşıyan KAAN’ın ilk uçuşunun gurur ve sevinci Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünya basınında büyük yer tutan, TRT World’ün yayın ve Youtube kanalından yayınlanan KAAN’ın gök vatan ile buluşma haber ve görselleri, Türk vatandaşları kadar, dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan Türkiye sevdalılarını da duygulandırdı. Türkiye’nin her zor zamanda elini uzattıklarından, dost ve müttefik ülkelere kadar yaşanan gurur, bu görüntülere ilişkin yapılan paylaşımlara da yansıdı.

DUYGUSAL MESAJLAR

TRT World’ün “Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi” başlıklı haber videolarının altına dünyanın dört bir yanında farklı milliyetlerden insanlar, övgü ve kutlama dolu mesajlar yazdılar. Özellikle dost ve kardeş Azerbaycan ile Pakistan vatandaşlarından gelen kutlama mesajlarının yoğunluğu dikkati çekerken, Bangladeş ve Malezyalılar da adeta kutlama yarışına girdiler. Bu ülkelerin yanı sıra, Yemen’den, Bosna’ya, Kore’den Afganistan’a, Somali’den, ABD’ye, Polonya’dan, İrlanda’ya, Mısır’dan Meksika ve Çin’e kadar çok sayıda ülke vatandaşlarının paylaşımlarından bazıları şöyle:

■Bir Azerbaycanlı olarak sevincimden ağladım.

■Biz Özbekler Türkiyeli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz.

■Yemen’den Türkiye’ye bin selam olsun. Sen İslam alemindeki mazlumların umudusun.

■Türk kardeşlerimize hayırlı olsun

■Türk kardeşlerimize Bosna’dan selamlar. Bu başarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum, Allah’ın yardımıyla yolumuza devam edelim.

■Artık Türkiye’nin F35’e ihtiyacı yok. Pakistan’dan tebrikler.

■Bangladeş’ten Türkiye’ye ve Türkiye’nin savunma sanayisine tebrikler.

ÜLKEMİN 20 YILINI...

■Kaan, Kore’nin KFX’inden daha güzel ve zarif bir uçağa benziyor. Ülkemizin 20 yıldan fazla zamanını aldı ama siz bu kadar kısa sürede bir şaheser ortaya çıkardınız. Umarım bir gün Kaan’ı Kore semalarında görürüm.

■Türkiye’yi tebrik ediyorum. Afganistan’dan saygı ve desteklerimizle.

■Somali Awdal’dan Türkiye’ye tebrikler.

■Bangladeş’ten tebrikler, İslam ümmetinin “İslam’ın Altın Çağı”nda olduğu gibi bilim ve teknolojide ilerlemesi gerekiyor.

■Biz Pakistanlılar Türk kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Yaşasın Türkiye.

■Türkiye’ye başarılar diliyorum. Başarınız bizi gururlandırıyor. Pakistan’ın Karaçi kentinden selamlar.

■Türkiye’nin başarısı neden bu kadar sevindiriyor bilmiyorum. Allah’tan Türkiye’ye ilerleme fırsatı vermesini diliyorum. Bir Bangladeşli olarak Türkiye’nin başarısından büyük gurur duyuyorum.

■Sizinle gurur duyuyorum. Müslüman kardeşlerim. Malezya’dan tebrikler.

BU SADECE BAŞLANGIÇ

■ABD’den Bravo. Bu bir dönüm noktası ve sadece başlangıç. Türkiye bunu yapabilirse, aklına koyduğu her şeyi yapabilir. Bu gelişmeler sürdükçe Türkiye daha da güçlenecektir.

■Maldivler’den Türkiye’ye tebrikler. Maldivler, Türk Drone’larını satın almak için 37 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Maldivler Hint Okyanusu’nda stratejik bir konuma sahip. Türkiye’nin Maldivler’le daha yakın ikili ilişkiler kuracağını umuyorum.

■Bir Bangladeşli olarak Türkiye’nin başarısıyla gurur duyuyorum. Bu savaşçıyla çok yakında Bengal semalarında buluşmayı umuyorum.

■Maşallah Alluekber Hindistan’dan tam destek

■Bir Bulgaristan Türk’ü olarak gurur duydum

■Ben Filipinliyim. Ülkemiz Türkiye’den 12 adet saldırı helikopteri aldı. Bu helikopterler Filipinler’in hava kuvvetlerine isyancılara karşı büyük bir destek sağlıyor. Şu anda Filipinler’in en güçlü ve modern saldırı helikopteri.

■Türkiye’den muhteşem başarı. Devam edin arkadaşlar ve savunma sanayinizi hızla genişletmeye çalışın. Müslüman dünyasının bu tür teknolojilere ihtiyacı var.

■Irak’tan Türkiye’ye tebrik

■Nijerya’dan Türkiye’yi tebrik ediyorum

■Kenya’dan Türkiye’ye tebrikler

TEBRİKLER İKİNCİ ÜLKEM

■Tebrikler ikinci ülkem. Senegalli bir hayran

■Güçlü Türkiye = Güçlü Türkler= Güçlü Ümmet= Dünya barışı

■Türkiye’yle gurur duyuyorum. Sevgi ve takdir. Gerçek bağımsızlık, başkalarına güvenmek ve onlar tarafından dikte edilmek zorunda olmadığınız zamandır

■Türkiye seninle gurur duyuyorum. Faslı bir arkadaş. Maachaalah

■Tebrikler Polonya’dan

■Maşallah Cezayir’den tebrikler. İnşallah Türk jet motoru geliştirmeyi başarırsınız.

■Bütün Türkleri bu tarihi başarıdan dolayı kutlamak istiyorum. Bu kilometre taşı Türkiye’nin ilerlemesinin simgesidir. Pakistan’dan sevgi ve saygılar

■Biz Pakistanlılar Kaan’ın ilk uçuşundan dolayı çok çok mutluyuz

■KAAN’ın başarılı uçuşunu tebrik ederiz. Kardeşlerin ülkesi Kore’den.

■Kosova’dan Türkiye’ye tebrikler

■İrlanda’dan Bravo Türkiye

■Güney Afrika’dan Türkiye’ye tebrikler

■Bir Pakistanlı olarak Türkçemle gurur duyuyorum ve bu tüm Müslümanların gurur duyduğu bir durumdur yaşasın Türkiye Azerbaycan Pakistan can verem İnşallah bir gün hep birlikte Kudüs için savaşacağız yakında

TARİH GERİ GELİYOR

■Tarih geri geliyor. Tebrikler Türk kardeşlerim. Mısır’dan kalbimiz ve tam desteğimiz

■Türkleri F22 versiyonlarının olağanüstü ilk uçuşunu gerçekleştirdikleri için tebrik ederim, tek kelimeyle muhteşem. Meksika’dan sevgiler

■Çin’den Türkiye’ye tebrikler. Kulübe hoşgeldin

■Yüksel Türkiye Yüksel. Kötü imparatorlukları kontrol etmek için dünyanın sana büyük bir güç olarak ihtiyacı var. Yüksel Türkiye yüksel. Allah sizi, her gün yardım için haykıranları kurtarmak ve korumak için askerleri olarak kullansın. Gazze’de, Yemen’de, Keşmir’de, her yerde zulüm var. Yükselin kardeşler kalkın. Pakistanlı kardeşinden.

■Kırgızistan’dan Türkiye’ye tebrikler

■Tebrikler Türkiye, Nijerya’dan sevgilerimle selamlarımı gönderiyorum

■Eritre’den Türkiye’ye tebrik

■Arnavutluk’tan Türkiye’ye tebrikler.

Kaynak: Milliyet