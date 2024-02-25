2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı... O anlar kamerada

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Güneş Sokak üzerinde saat 22.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta işçi olarak çalışan S.B. yönetimindeki 09 AJD 407 plakalı motosikletiyle evine giderken, H.B.K. (15) yönetimindeki 09 K 9629 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Savrulan motosikletlerden düşen S.B., H.B.K. ve Y.K. (15) kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 09 AJD 407 plakalı motosiklet sürücüsü S.B., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarına yansırken, görüntülerde iki motosikletin kafa kafaya çarpışma anı ve sonrasında motosikletlerde bulunan şahısların savrularak düşmeleri yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.