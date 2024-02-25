Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Derince’de Cumhur İttifakı’ndan gövde gösterisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı’nın Yenikent Mahallesi’nde düzenlediği yürüyüş, yoğun katılımla gerçekleşti. Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Birlikte zafere yürüyoruz” dedi

Derince’de Cumhur İttifakı’ndan gövde gösterisi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı’nın 31 Mart seçimleri öncesinde tek yürek olarak seçim çalışmalarını sürdürdüğü Derince’de, adeta gövde gösterisi niteliğinde bir yürüyüş düzenlendi. Yenikent Mahallesi’nde düzenlenen yürüyüşe; AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleri katıldı.

“ZAFERE YÜRÜYORUZ”

Yürüyüş esnasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Dün olduğu gibi, bugün de dik duruşuyla bizlerle yol kateden, desteklerini esirgemeyen tüm teşkilat mensuplarımıza ve yürüyüşümüze katılan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Birlikte zafere yürüyeceğiz inşallah. Gerçek belediyecilik vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle; Derince’mize hizmet etmek için hazırız, kararlıyız” dedi

Kaynak: BÜLTEN

# 31 Mart, AK Parti, Cumhur İttifakı, başkan, ilçe, hizmet, meclis, seçim

25 Şub 2024 - 11:39 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Derince’de Cumhur İttifakı’ndan gövde gösterisi mask
Derince’de Cumhur İttifakı’ndan gövde gösterisi
AK Parti’den miting havasında seçim ofisi açılışı mask
AK Parti’den miting havasında seçim ofisi açılışı
Katırcıoğlu ve Çiftçi, gün boyu sahadaydı mask
Katırcıoğlu ve Çiftçi, gün boyu sahadaydı
Cumhur İttifakı temsilcileri lokma dağıttı mask
Cumhur İttifakı temsilcileri lokma dağıttı
Partilerin ve adayların bulvara stantları kuruldu mask
Partilerin ve adayların bulvara stantları kuruldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı mask
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL