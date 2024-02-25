Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

İzmit Körfezi'ndeki limanlara geçen yıl 9 bin 560 yük gemisi uğradı

ABONE OL Google News Sayfamız

Deniz taşımacılığının önemli merkezlerinden İzmit Körfezi'ndeki limanlara 2023 yılında 9 bin 560 gemi uğradı, limanlarda 81 milyon 291 bin 544 ton yük elleçlendi.

İzmit Körfezi'ndeki limanlara geçen yıl 9 bin 560 yük gemisi uğradı mask
İzmit Körfezi'ndeki limanlara geçen yıl 9 bin 560 yük gemisi uğradı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki limanlara 60 bin 195 gemi geldi. Kocaeli Liman Başkanlığının görev sahasını kapsayan İzmit Körfezi'ndeki limanlar, 9 bin 560 gemiyle bu alanda ilk sırada yer aldı.

Kocaeli'ye gelen gemilerin 2 bin 875'i Türk bayraklı, 6 bin 685'i ise yabancı bayraklı gemilerden oluştu, bu gemilerin toplam ağırlığı 170 milyon 789 bin groston olarak kayıtlara geçti.

Aliağa Liman Başkanlığı 6 bin 329 gemiyle ikinci olurken, Ambarlı Liman Başkanlığı bölgesindeki limanlar 4 bin 256 gemiyle üçüncü sırada yer aldı.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı sıralamasında ise Aliağa Liman Başkanlığı, 81 milyon 355 bin 615 tonla geçen yıl en fazla elleçleme yapılan liman bölgesi oldu. Bu alanda ilk defa ikinci sıraya gerileyen Kocaeli'deki limanlarda 81 milyon 291 bin 544 ton yük elleçlendi. Böylece Kocaeli'de günde 222 bin 716 ton yük elleçlemesi gerçekleşti.

Kocaeli'de geçen yıl elleçlenen yüklerin 22 milyon 258 bin 656 tonluk kısmını ihracat, 46 milyon 622 bin 671 tonluk kısmını ithalat, kalan kısmını da kabotaj ve transit yükler oluşturdu.

İzmit Körfezi'ndeki limanlar 2023 yılında yoğun konteyner trafiğine de ev sahipliği yaptı. Bu limanlarda geçen yıl elleçlenen konteyner miktarı 2 milyon 159 bin 160 TEU (1 TEU, eni 2,3 metre, boyu 6,1 metre olan konteyner) oldu.

"KOCAELİ'DE DENİZCİLİK, YENİ ALTYAPI YATIRIMLARIYLA DAHA DA GELİŞECEK"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA muhabirine, Kocaeli'nin bir denizcilik üssü olduğunu, yeni altyapı yatırımlarıyla kentte sektörün daha da gelişeceğini söyledi.

İzmit Körfezi'ndeki limanlara geçen yıl 9 bin 560 yük gemisi uğradı

Kocaeli'de elleçlenen yüklerin yüzde 85'inin dış ticarete yönelik olduğunu belirten Doğusel, kentin ihracat ve ithalatta önemli bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

Doğusel, tüm liman kentlerinde olduğu gibi Kocaeli'de de geçen yılın bereketli geçtiğini ifade ederek, "2023'te Türkiye'ye gelen gemi sayısı toplamda 60 bin 195 olmuş. Kocaeli'ye gelen gemi sayısı da 9 bin 500 ortalamayla çok önemli bir yerde. Kocaeli'ye gelen gemilerin 2 bin 875'i Türk bayraklı gemi, genelde kabotaj hattı için oluyor. 6 bin 685 de yabancı bayraklı gemi ilimizde misafir edilmiş." diye konuştu.

Türkiye'deki limanlarda geçen yıl toplam 521 milyon ton elleçleme yapıldığını, bunun yaklaşık 81 milyon tonluk kısmının Kocaeli'de gerçekleştirildiğini dile getiren Doğusel, kentte elleçlenen yüklerin büyük kısmını motorlu kara taşıtları, mineral yakıtlar, demir ve çeliğin oluşturduğunu bildirdi.

Dış ticaretin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığına dikkati çeken Doğusel, "Günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Kıyı yapılarının da buna uygun revize edilmesi, kara terminallerinin, demir yolu ağlarının, kara yollarının ve limanların günümüz gemilerine uyarlanması gerekiyor. Bugün gemilerin boyutları artık çok büyük yerlere vardı. Artık büyük gemilerin yanaşabileceği iskelelerin, limanların olması, bunların doğaya ve çevreye uygun şekilde desteklenmesi, ülkemizin ticaretinin büyüdüğünü düşündüğümüzde daha da önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğusel, Kocaeli'ye de artık daha büyük gemilerin geldiğine işaret ederek, üretim artışına bağlı olarak kentteki limanların yakın zamanda 100 milyon ton elleçleme seviyesine ulaşacağını söyledi.

Kentteki limanların dünya standartlarında hizmet verdiğini vurgulayan Doğusel, "Türkiye'de tüm limanlar bu konuda çok ileride. Kocaeli'de de zaten bir sürü örnek firmamız var. Teknoloji ve altyapı anlamında çok güzel büyüyen limanlarımız var." dedi.

Kaynak: AA

# İzmit Körfezi, hizmet, HER, Kocaeli, Türkiye, VAR, ifade, yeni, İstanbul

25 Şub 2024 - 11:40 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Merkez Bankası Başkanı kredi kartında sinyali verdi mask
Merkez Bankası Başkanı kredi kartında sinyali verdi
Kavşakta asansör ve merdiven inşa edilecek mask
Kavşakta asansör ve merdiven inşa edilecek
Söğütlü'de 9408 metrekare arsa mahkeme kararı ile satılacak mask
Söğütlü'de 9408 metrekare arsa mahkeme kararı ile satılacak
Gıda ürünleri satın alınacak mask
Gıda ürünleri satın alınacak
Markette o ürünlere dikkat edin! Yasaklanıyor… mask
Markette o ürünlere dikkat edin! Yasaklanıyor…
Kripto paraya sıkı denetim gelecek mask
Kripto paraya sıkı denetim gelecek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL