Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl olur böyle bir şey?

1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir binanın asansöründe "Eros" isimli evcil kedinin vahşice öldürülmesiyle ilgili davada sanık İbrahim Keloğlan'a verilen tahliye kararı tepki çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: NASIL OLUR BÖYLE BİR ŞEY?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Eros" isimli kedinin canice öldürülmesine ilişkin davada sanık hakkında Cumhuriyet Savcılığının itirazda bulunduğunu, itiraz neticesinde Ağır Ceza Mahkemesinin kararı kaldırdığını ve yargılamanın yeniden başlayacağını söyledi.

Tunç, "Hayvanlarımıza özellikle bu şekilde eziyet eden, onları öldürenlerle ilgili yargı olarak biz hassasiyetimizi koruyacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir gece yarısı 'Nasıl olur böyle bir şey?' diye beni aradı. Hepimiz hassasız bu konuda." diye konuştu.

KEDİYİ ÖLDÜREN YENİDEN YARGILANACAK

Olay 1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir binanın asansöründe yaşanmıştı. Sanık İbrahim Keloğlan'ın defarca tekmelediği kedi, 6 dakika süren işkencenin sonunda ölmüştü.

Keloğlan, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 4 Ocak'ta tutuklanmış, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıkmıştı.

Sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da cezası ertelenerek tahliye edilmiş, savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bu karara itiraz etmişti.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları kabul etti. Kararda, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirdiği, dakikalarca kovalayıp tekmelediği, üzerine basarak ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayvanların korunması için caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğu anlatıldı.

Savcılığın 6 aydan 4 yıla kadar hapsini istediği sanık İbrahim Keloğlan, önümüzdeki günlerde Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.