Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

KVKK, çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılmasını "hukuka aykırı" buldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), üniversite bünyesinde çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılarak kişisel veri işlenmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

KVKK, çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılmasını "hukuka aykırı" buldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KVKK'nin kararına göre, bir üniversitede, çalışan tüm öğretim üyelerinin sicil numaraları, çalıştıkları birimleri ve izin durumlarını gösterir veriler üniversite yönetimi tarafından herhangi bir ayrım veya gerekçe gösterilmeden toplu bir şekilde e-posta ile bütün personelle paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu savunan bir çalışan, KVKK'ye başvurdu.

İnceleme sonucu, veri sorumlusu konumundaki üniversite yönetimince kişisel verilerin diğer personelle paylaşılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin kanunda yer alan işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı ve bunun hukuka aykırılık teşkil ettiği belirlendi.

KVKK, bilgilerin paylaşılmasına ilişkin disiplin hükümlerine göre ilgililer hakkında işlem yapılmasına ve işlemin sonucunun KVKK'ye bildirilmesine karar verdi.

Kaynak: AA

25 Şub 2024 - 11:50 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatöründe 40 bin saat devrildi mask
Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatöründe 40 bin saat devrildi
Savunma sanayisinde yeni yatırımlar devreye giriyor mask
Savunma sanayisinde yeni yatırımlar devreye giriyor
Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 11. gününde mask
Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 11. gününde
Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'ye geliyor mask
Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'ye geliyor
Kurtulmuş: Refah'a sığınanlara tehditleri Netanyahu’yu sonu belirsiz bir yola soktu mask
Kurtulmuş: Refah'a sığınanlara tehditleri Netanyahu’yu sonu belirsiz bir yola soktu
KVKK, çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılmasını "hukuka aykırı" buldu mask
KVKK, çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılmasını "hukuka aykırı" buldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL