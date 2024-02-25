Büyükşehir’den Kandil ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle Kocaeli’nin ilçelerinde ikramlarda bulundu. İlk olarak sabah erken saatlerde İzmit Cumartesi Pazarı’nda pazarcı esnafına simit, peynir ve çay ikramında bulunan Büyükşehir, öğle saatlerinde de aynı yerde vatandaşlara ve esnafa tulumba tatlısı ikram etti. Kandil simidi dağıtımı da gerçekleştiren Büyükşehir, farklı noktalarda 15 bin adet kandil simidini vatandaşlara dağıttı.

CAMİLER DOLDU

Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinen Berat gecesi, dualarla karşılanırken Kocaeli’deki camiler vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Kaynak: BÜLTEN