Yatırımcısı Borsa İstanbul'a güveniyor

Borsa İstanbul’da yılın ilk günlerinden bu yana devam eden iyimserlik korunuyor. Ocak ayının ilk günlerinden bu yana BIST100 Endeksi kazançlarda diğer yatırım araçlarına (döviz, faiz, altın) göre açık ara önde. BIST100 Endeksi’nin getirisi yüzde 25’i bulurken diğerlerinin getirisi bunun çok altında. Halen de borsa kazanç sağlamaya devam ediyor. BIST100 Endeksi ve hisse senetlerindeki primle birlikte “yükseklik korkusundan” söz etmek için ise henüz çok erken. Böyle bir kaygı bu aşamada görülmüyor. Hem yüksek hacimle yerli-yabancı yatırımcı ilgisi devam ediyor hem de yüzde 25 prim yükseklik korkusunu yaşamak için çok abartılı bir oran değil.

YÜZDE 100’Ü AŞAN HİSSELER VAR

Tasarruf sahiplerinin yüksek getiri arayışı hep var olmuştur. Türkiye gibi yüksek enflasyon ile yaşayan bir ülkede tasarrufları korumak için bu olağan bir durum. Para akışkandır, piyasa şartlarına göre uygun limanlara yanaşır, alacağını alınca da başka uygun limanlar arar. Borsadaki getirilere bakınca bazı hisselerin BIST100 Endeksi’nin oldukça üzerinde kazançlar sağladığı görülecektir. Yüzde 100’ü aşkın prim yapan hisseler mevcut. Buna karşılık faiz, döviz, altın gibi yatırım araçlarının getirileri oldukça zayıf.

FAİZLER YAKINDAN İZLENECEK

TCMB son toplantısında faizi sabit bıraktı. Toplantı metninde ise faizin yüksek kalacağı yorumlarına neden olan açıklamalara yer verilmesi yüksek banka mevduat faiz oranlarını destekledi. Banka mevduatına yüzde 50’nin üzerinde faiz verildiği haber akışları arasında yer aldı. Mevcut faiz oranları halen enflasyonun altında kaldığı için (negatif faiz) borsadaki çıkışı zayıflatacak bir alternatif olarak bu aşamada belki görülmeyebilir. Ancak önümüzdeki dönemde; TCMB faizine bağlı olarak mevduat faiz oranlarının yüksek kalması ve borsa için en önemli alternatifin faiz olduğu hususu yakından izlenecek bir durum.

Yüzde 50 risksiz getiri her ne kadar enflasyona karşı tam koruma sağlamıyorsa da geçtiğimiz aylara göre iyi bir oran. TCMB yaptığı hamleler ile biraz da mevduat faizlerindeki yükselişe katkı yaptı. TCMB faiz artırırken düşük banka mevduat faizleri talebi besleyerek parasal sıkılaşma politikasını zayıflatıyordu. Şimdi aynı söylemler banka kredi kartları ve maliye politası için de dile getirilmeye başlandı. Özellikle ücret tarafındaki gelişmeler ile kredi kartlarındaki artışların sıkı para politikasının gücünü azalttığı yönünde değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

ENFLASYON HEP BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Ekonomi yönetimi buna bir önlem alır mı? Alırsa ne zaman alır bunu zaman içinde göreceğiz. Bu noktada belirleyici olacak veri enflasyon. Eğer enflasyonda mayıs sonrası bir gevşeme görülmez ise bu yönde bazı adımların atılması muhtemeldir. Bu durumda piyasalara yansımaları nasıl olacak sorusu akla geliyor. En azından bir süre daha faizler mevcut seviyelerinde kalacak. Yüksek faiz döviz ve konut üzerindeki baskısını sürdürebilir.

GRAM ALTIN YAVAŞLAYABİLİR

Döviz kurlarında agresif bir hareket olmazsa altının gram/TL fiyatı da yavaşlayacaktır. Dış piyasalarda altının ons fiyatı öncü merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi nedeniyle son aylarda zayıf seyrediyor. Konut fiyatları da yüksek faizden olumsuz yönde nasibini almaya devam edebilir. Bu açıdan önümüzdeki dönemde yatırımcılar bir süre ‘faiz mi borsa mı’ ikilemi arasında kalabilir. Bu noktada ibrenin halen borsadan yana devam ettiği vurgusunu da yapmak yerinde olacak. Borsanın en önemli potansiyel rakibi faiz olacak. Tabii ki mevcut gündeme göre konuşuyoruz. Olağan dışı bir gelişme olursa piyasa şartları ve yatırım araçlarının durumu tekrar gözden geçirilebilir. Sonuçta dinamik bir piyasadan bahsediyoruz. Bu aşamada her ne kadar prim yüzdesi artsa da Borsa İstanbul’da olumlu hava korunuyor.

YABANCI ALIMLARI ZAYIFLADI

TCMB’nin perşembe günü ekonomik kalemlere ilişkin açıkladığı veriler yakından takip ediliyor. TCMB verilerine göre 16 Şubat ile biten haftada yabancı yatırımcılar; hisse senetlerinde 22.1 milyon dolarlık satış, tahvil bonoda 60.4 milyon dolarlık alım yaptılar. Bir önceki hafta zaten yabancı alımları zayıflamıştı. Seçim sonuçlarını görmek isteği artmış gibi. Ayrıca 16 Şubat haftasında; bankalar döviz mevduatı, TCMB brüt rezervleri ve kur korumalı mevduat (KKM) gerilemeye devam etti. Son haftalarda TCMB brüt rezervlerindeki gerileme ile döviz kurlarındaki artışın yavaşlaması arasındaki korelasyon dikkate değer. TL’nin değer kazanmasıyla kur korumalı mevduattaki erimenin sürmesi normal bir durum. Buna karşılık bankalardaki döviz mevduatındaki gerileme TL’ye geçişin arttığı, dövize bireysel talebin azaldığı izlenimi veriyor.

MERKEZ’DEN ŞAHİN MESAJ

TCMB geçen haftaki toplantısında beklendiği üzere politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı. Ancak toplantı metnindeki “ Hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” ifadeleri “şahin” olarak değerlendirildi. Açıklamaları borsacılar mevcut para politikasına devam olarak olumlu gördü. Buradan faizin yüksek, kurların ise istikrarlı bir çizgi çizeceği savıyla bir mesaj da yabancı yatırımcılara verilmiş olabilir.

BORSADA 9.400 ÖNEM KAZANDI

Borsada çıkış trendi devam etmekle birlikte 9.400 seviyesi önem kazanmış durumda. Bu seviyelerde kâr satışları geldi. 9.400’ün üzerinde kalınması durumunda ise çıkışın devamıyla sonraki dirençler 9.600-9.700 ve 10.000 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ilk destekler 9.200-9.100 seviyelerinde. 9.100’ün üzerinde çıkış trendinin devamı beklenebilir. Aksi takdirde sonraki destek noktaları 8.900 ve 8.700 noktalarında bulunuyor. Endekste çıkış hareketi gücünü koruyor. Ancak direnç seviyelerinde kâr satış denemeleri görülebilir.Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.

Kaynak: Hürriyet