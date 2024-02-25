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25 Şub 2024 - 12:41- Spor G:

Kocaelispor'un ilk 11'inde sürpriz

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Kentimizin temsilcisi Kocaelispor'un, Aktepe Stadı'nda Keçiörengücü ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'leri belli oldu. Yeni teknik sorumlumuz Mustafa Gürsel, ilk 11'de Kouakou'ya şans verdi. Yusuf Abdioğlu ve cezalı Burak Öksüz'ün yokluğunda genç Haşim Arda da ilk 11'de forma giyecek.

Kocaelispor'un ilk 11'inde sürpriz mask
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Kocaelispor'un ilk 11'i

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

77. OĞUZ CEYLAN

19. ATİLA TURAN

4. EMİR ORTAKAYA

5. HAŞİM ARDA SARMAN

44. JOSIP VUKOVIC

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

12. GIORGI KHARAISHVILI

14. GIORGI BERIDZE

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

YEDEKLER:

1. HARUN TEKİN

7. CEM EKİNCİ

21. BEDİRHAN YILDIZ

23. TUNCER DUHAN AKSU

32. MEHMET YILMAZ

38. DAVIT SKHIRTLADZE

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

45. MESUT CAN TUNALI

47. RAMIL SHEIDAEV

70. BARIŞ ALICI

Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL

Kaynak: HABER MERKEZİ

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25 Şub 2024 - 12:41 - Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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