Kocaelispor'un ilk 11'inde sürpriz

Kocaelispor'un ilk 11'i
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
77. OĞUZ CEYLAN
19. ATİLA TURAN
4. EMİR ORTAKAYA
5. HAŞİM ARDA SARMAN
44. JOSIP VUKOVIC
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
12. GIORGI KHARAISHVILI
14. GIORGI BERIDZE
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
YEDEKLER:
1. HARUN TEKİN
7. CEM EKİNCİ
21. BEDİRHAN YILDIZ
23. TUNCER DUHAN AKSU
32. MEHMET YILMAZ
38. DAVIT SKHIRTLADZE
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
45. MESUT CAN TUNALI
47. RAMIL SHEIDAEV
70. BARIŞ ALICI
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cemcem - Haşimmi???
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.