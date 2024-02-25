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MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında dava açıldı

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Avrupa'ya kaçmaya hazırlanırken sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında dava açıldı mask
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Avrupa'ya kaçmaya hazırlanırken tespit ettiği ve sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdiği terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bal'ın 2012'de Diyarbakır'dan Kızıltepe'ye gittiği, buradan da Suriye'ye geçerek terör örgütü PKK'ya katıldığı belirtildi.

İddianamede, sanık Bal'ın örgütte yer aldığı süreçteki faaliyetlerine ilişkin "etkin pişmanlık" kapsamında anlattığı ifadeleri yer aldı.

Sanık Bal ifadesinde, İstanbul'da Ekim 2012'de Enes, Nesrin ve Zelal isimli kişilerin telkinleriyle terör örgütünün kırsal alanına katılım sağladığını itiraf etti.

Söz konusu kişilerin gerçek isimlerini bilmediğini, fotoğrafları gösterilirse teşhis edebileceğini beyan eden sanık Bal, önce Diyarbakır'a, buradan Kızıltepe'ye, ardından ise Suriye'ye yasa dışı yollardan geçiş yaptığını anlattı.

Sanık Bal, 2012'den 2018'e kadar terör örgütü PKK'nın önem atfettiği sözde "özel kuvvetler" biriminde istihkam sorumlusu olarak görev yaptığını, örgüt için kepçeyle birçok mağara ve yol faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek, "Özel kuvvetlerin bulunduğu yer, Gara bölgesindeki Sergela Gundefıla alanında yer almaktadır. Örgütte bulunduğum süre içerisinde kesinlikle silahlı çatışmaya katılmadım. Kendi yaralanmalarım oldu." dedi.

TSK'NIN HAVA HAREKATLARINDA İKİ KEZ YARALANDIĞINI BEYAN ETTİ

2018'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği sınır ötesi hava harekatında, yaşadığı mağarada oksijensiz kalması sonucu hafıza kaybı yaşadığını anlatan sanık Bal, 2020'de yine TSK'nın "Gara Meyroki" bölgesine düzenlediği operasyon sırasında içinde bulunduğu araçtan çıktıktan sonra aracın SİHA ile vurulması sonucu şarapnel parçasıyla yaralandığını ifade etti.

Örgütteki kod adının "Koçer" olduğunu ifade eden Bal, 2018'de örgütle yaşadığı sorunlar nedeniyle gönül bağının koptuğunu öne sürdü.

Nisan 2023'te yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeyi planladığını anlatan Bal, ifadesinde terör örgütüne katıldığı için pişman olduğunu kaydetti.

İddianamede, sanığın örgütte bulunduğu süre ile konumu itibarıyla vermiş olduğu beyanlar, yaptığı teşhisler göz önünde bulundurularak, gözaltı sürecinde olumlu ve uyumlu hareket ettiği değerlendirildi.

Sanık Serhat Bal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

# İstanbul, Türkiye, ifade, terör

25 Şub 2024 - 13:14 - Asayiş --- Okunma

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