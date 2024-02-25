Söğüt’ten Hereke çıkarması

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, gün boyu Hereke’deydi. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleriyle birlikte adeta Hereke’ye çıkarma yapan Başkan Söğüt, vatandaşlardan ve esnaftan da büyük ilgi gördü. Hereke’de kurulan pazarıda ziyaret eden Söğüt, burada hem pazarcı esnafıyla hem de vatandaşlarla sohbet etti.

HALI ATÖLYESİ VE MÜZESİ KURDUK

İlk olarak ilçede kurulu bulunan Halı Atölyesi’ni ziyaret eden Başkan Söğüt, “Hereke’nin en büyük marka değeri kuşkusuz halısı. Bizler de bu değeri daha da yukarıya çıkarmak adına Halı Atölyesi ve Halı Müzesi’ni kurduk. Hereke bizler için önemli. Tarihi değerlerimizi korumak ve gün yüzüne çıkarmak için de önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.

TARİHİ DEĞERLERİMİZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK

Bugün baktığımızda Hereke Kalemizi ayağa kaldırdık, turizme kazandırdık. Ciddi bir ilgi var. Geceleri gerdanlık gibi parlıyor. Tarihi Özbek Sokağımızda da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmamız var. Tarihi evlerimizin cephelerini yeniliyoruz” dedi. Hereke’de eğitim gören üniversite öğrencileriyle de sohbet eden Başkan Söğüt, yeni kampüsün de inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

MERKEZİMİZDE İNSAN VAR

Hizmet ve eserler anlamında Hereke’ye önemli yatırımlar yapıldğının da altını çizen Başkan Söğüt, “Bugün Hereke Sahilimizi görüyorsunuz. Adeta bölgenin incisi. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Sadece Herekeliler değil, Kocaeli’nden ve çevre illerden vatandaşlar da geliyor. Bu AK Parti belediyeciliğinin bir örneğidir. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var” dedi.

Kaynak: BÜLTEN