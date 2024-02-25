Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Söğüt’ten Hereke çıkarması

ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, gün boyu Hereke’deydi; esnafı gezdi, vatandaşla sohbet etti, pazarcıların taleplerini dinledi

Söğüt’ten Hereke çıkarması mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, gün boyu Hereke’deydi. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleriyle birlikte adeta Hereke’ye çıkarma yapan Başkan Söğüt, vatandaşlardan ve esnaftan da büyük ilgi gördü. Hereke’de kurulan pazarıda ziyaret eden Söğüt, burada hem pazarcı esnafıyla hem de vatandaşlarla sohbet etti.

HALI ATÖLYESİ VE MÜZESİ KURDUK

İlk olarak ilçede kurulu bulunan Halı Atölyesi’ni ziyaret eden Başkan Söğüt, “Hereke’nin en büyük marka değeri kuşkusuz halısı. Bizler de bu değeri daha da yukarıya çıkarmak adına Halı Atölyesi ve Halı Müzesi’ni kurduk. Hereke bizler için önemli. Tarihi değerlerimizi korumak ve gün yüzüne çıkarmak için de önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.

TARİHİ DEĞERLERİMİZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK

Bugün baktığımızda Hereke Kalemizi ayağa kaldırdık, turizme kazandırdık. Ciddi bir ilgi var. Geceleri gerdanlık gibi parlıyor. Tarihi Özbek Sokağımızda da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmamız var. Tarihi evlerimizin cephelerini yeniliyoruz” dedi. Hereke’de eğitim gören üniversite öğrencileriyle de sohbet eden Başkan Söğüt, yeni kampüsün de inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

MERKEZİMİZDE İNSAN VAR

Hizmet ve eserler anlamında Hereke’ye önemli yatırımlar yapıldğının da altını çizen Başkan Söğüt, “Bugün Hereke Sahilimizi görüyorsunuz. Adeta bölgenin incisi. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Sadece Herekeliler değil, Kocaeli’nden ve çevre illerden vatandaşlar da geliyor. Bu AK Parti belediyeciliğinin bir örneğidir. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

# hizmet, VAR, Kocaeli, Büyükşehir, yeni, başkan, Cumhur İttifakı, AK Parti

25 Şub 2024 - 13:32 - Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Büyükakın, “Kocaeli gençliği yüzyıla yön verecek” mask
Büyükakın, “Kocaeli gençliği yüzyıla yön verecek”
Sezer, “Gölcük bizi, biz Gölcük’ü seviyoruz” mask
Sezer, “Gölcük bizi, biz Gölcük’ü seviyoruz”
Çetinkaya, “Spora desteğimizi arttıracağız” mask
Çetinkaya, “Spora desteğimizi arttıracağız”
Söğüt, “Laf değil, hizmet ve eser ürettik” mask
Söğüt, “Laf değil, hizmet ve eser ürettik”
Söğüt’ten Hereke çıkarması mask
Söğüt’ten Hereke çıkarması
Derince’de Cumhur İttifakı’ndan gövde gösterisi mask
Derince’de Cumhur İttifakı’ndan gövde gösterisi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL