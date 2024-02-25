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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

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YÖKDİL/1 sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı mask
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) yapıldı.

Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenen ve 15 bin 254 kişi görev aldığı sınavda, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanıldı.

104 bin 485 adayın başvurduğu YÖKDİL/1, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav 13.15'te sona erdi.

YÖKDİL/1 sonuçları, 15 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

Kaynak: AA

# sosyal

25 Şub 2024 - 13:39 - Eğitim --- Okunma

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