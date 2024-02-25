Dolma biberle uyuşturucu servisi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün asayiş uygulaması yapıyordu. Kontrol için durdurulan bir aracın sürücüsü tedirgin hareketler sergileyince araçta ayrıntılı inceleme yapıldı. Polis ekipleri aracın arka koltuğundaki pazar poşetini açtığında dolmalık biberleri gördü.
Biberler incelendiğinde içlerinde satışa hazır poşetler içinde 31 gram esrar maddesi bulundu. Araç sürücüsü A.L. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yapılan araştırmada, sürücü A.L’nin bölgede torbacılık yaptığı, uyuşturucuları dolmalık biber içinde satacağı kişiye götürdüğü ve muhtemel polis aramalarından kurtulmak için bu yöntemi seçtiği anlaşıldı. A.L’nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şahıs tutuklandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.