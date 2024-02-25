Söğüt, “Laf değil, hizmet ve eser ürettik”

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hereke’de Ordulular Derneği’ne konuk oldu. Dernek Başkanı Orhan Tezlik ve üyeler tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Söğüt, gördüğü ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt, “Sizlerin ilgisi ve sevgisi, ne kadar doğru adımlar atarak hizmet ürettiğimizin de en büyük göstergesi” dedi.

HİZMET VE ESER SİYASETİ

“ AK Parti’ye olsun, Cumhur İttifakı’na olsun Ordulu hemşehrilerimiz her zaman en güçlü desteği verdi” diyen Başkan Söğüt, “Cumhur İttifakı, eser ve hizmet siyasetinin adresi. Biz laf değil iş üretiyoruz. Bugüne kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile el ele ahenk içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize eser ve hizmetler kazandırdık.

DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Altyapıyı yaptık, üstyapıyı yaptık, sahil düzenlemelerini gerçekleştirdik. Hereke Kalemizi ayağa kaldırdık. Körfezimizin en önemli tarihi mekanlarından bir tanesi haline geldi. Adeta Hereke’ye gerdanlık taktık. Her mahallemizde yaptığımız parklar, çevre düzenlemeleri, spor tesisleri ile Körfez’imize değer kattık, katmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN