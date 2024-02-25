Çetinkaya, “Spora desteğimizi arttıracağız”

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, güne Karamürselspor’lu futbolcularla kahvaltı ile başladı. Karamürselspor’un play-off maçları öncesi moral kahvaltısına konuk olan Çetinkaya, tek tek sporculara başlarılar diledi. Çetinkaya daha sonra da Karamürsel Belediyesi Özcan Özalgın Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni ziyaret etti.
YÜZME HAVUZUNA ZİYARET
Mesut Çetinkaya, komplekste spor eğitmenleri ve kursiyerlerle görüşerek sohbet etti. Çetinkaya, “Çalışmalarınız ve başarılarınızdan dolayı eğitmenlerimizi ve sporcularımızı tebrik ederim” dedi. Çetinkaya, spora desteğin de artacağını belirterek, özellikle tesisleşme noktasında önemli adımlar atacaklarını belirtti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.