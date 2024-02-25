Tavşantepespor’un miniklerinden tarihi başarı

U-14 YAŞ GRUBUNDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA KATILACAK

U-14 Ligi Play-Off B Grubu’nu 8’er puanla tamamlayan, averajları eşit olan Darıca Birlikspor ile Tavşantepespor baraj maçında karşı karşıya geldi. Hereke Stadı’nda oynanacak maçı kazanan takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecekti. Play-Off’ta bu iki takım arasında oynanan maç 2-2 sona ermişti. Baraj maçında bu kez kazanan 1-0’lık skorla Tavşantepespor oldu, çok büyük bir sevinç yaşadı.

TAVŞANTEPESPOR ÇOK BÜYÜK İŞ BAŞARDI

Tavşantepespor, son yıllarda futbol okulundan başlamak üzere altyapı hamlesi başlattı. Futbol okulundan çıkan çocuklarla küçük yaş gruplarında maçlara katıldı. Çok büyük sabırla da bu çalışmalarını devam ettirdi. Kırmızı-Beyazlı ekip, sonunda da bu çalışmalarını meyvesini almaya başladı. U-14 yaş grubu çok önemli bir iş başardı, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını kazandı. Başkan Cihan Özkul, teknik ekip ve minik futbolcuları kutladı.