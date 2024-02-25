Kadın futbolcuların derbisin de kazanan Gölcük

GÖLCÜK İDMAN OCAĞI İLE KARŞIYAKA KOLEJİ KARŞILAŞTI
Kadınlar 3.Lig’de ilk üç maçını kazanan, liderlik koltuğuna oturan Gölcük İdman Ocağı Kadın FK, daha sonra oynadığı iki maçta 1 puan alabildi. 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan bir diğer temsilcimiz Karşıyaka Koleji de derbi maçı kazanıp, Play-Off yarışında iddialı olmak istiyordu. Kavaklı Stadı’nda oynanan kent derbisinin ilk yarısında gol olmadı. Gölcük İdman Ocağı Kadın FK, ikinci yarıda Deren Azgın, Sultan Akyol ve Gökşinnaz Turan’ın attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.