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25 Şub 2024 - 14:13- Spor G:

Dumlupınar fırtınası

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2.Küme E Grubu’nda sezona çok iyi başlayan Gölcük Dumlupınarspor, cumartesi günü Değirmendere Stadı’nda en yakın takipçisi Şirinköyspor’a konuk oldu. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçın ilk yarısında Emre Ağtaş’ın attığı golle 1-0 kazandı, 5’de 5 yaparak yoluna devam etti.

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Dumlupınar fırtınası
Dumlupınar fırtınası
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ŞİRİNKÖYSPOR PENALTI KAÇIRDI

Yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Gölcük’ün en eski takımlarından Dumlupınarspor, eski günlerine dönmek istiyor. 2.Küme’den lige start veren Kırmızı-Siyahlı ekip, oynadığı ilk 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Dumlupınarspor, cumartesi günü kendisini 2 puan geriden takip eden Şirinköyspor’a konuk olduk. Değirmendere’deki liderlik maçında Dumlupınarspor karşılaşmanın hemen başında Emre Ağtaş’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Şirinköyspor penaltı kazandı. Atışı Mehmet Can Titiz kullandı, kaleci Rıdvan Çimen başarıydı, gole izin vermedi. İlk yarıyı Dumlupınar 1-0 önde tamamladı.

Dumlupınar fırtınası

DUMLUPINARSPOR 10 KİŞİ KALDI

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Şirinköyspor, ikinci yarıda beraberlik için daha ataktı. Yeşil-Beyazlı ekipte, bu maçta forma giyemeyen Kaptan Sezer Şer ile Mahmut Aktaş’ın yokluğu hissedildi. İkinci yarıda 55.dakikada Dumlupınarspor’da Bahtiyar Altan çift sarı karttan kırmızı gördü. Şirinköyspor 10 kişi kalan rakibi karşısında Mehmet can Bayrak ve Oktay Baştan ile pozisyonlar buldu, değerlendiremedi. 80.dakikada Şirinköysporlu Oktay Baştan ile Dumlupınarsporlu Burak Yasin Demir arasında tartışma yaşandı, maçın hakemi iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmayı ilk yarıda attığı tek golle kazanan Dumlupınarspor, zirvede yalnız kaldı.

Dumlupınar fırtınası

2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Dumlupınarspor

5

5

0

0

19

2

15

 2-Ereğlispor

5

3

2

0

15

4

11

3-Şirinköyspor

5

3

1

1

9

3

10

4-Asarköyspor

5

3

1

1

9

8

10

5-Ulaşlıspor

5

2

0

3

7

7

6

6-Yazlıkspor

5

2

0

3

9

12

6

7-Akçatspor

5

0

0

5

5

22

0

8-K.Barbarosspor

5

0

0

5

0

15

0

 

TOPLU SONUÇLAR

Ulaşlıspor: 0 Asarköyspor: 1

Yazlıkspor: 4 Akçatspor:1

Şirinköyspor: 0 Dumlupınar: 1

Ereğlispor: 3 K.Barbarosspor: 0

# Gölcük

25 Şub 2024 - 14:13 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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