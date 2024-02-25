Baçspor 4’de 4 yaptı

İLİMTEPE GB EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Ligde oynadığı ilk 3 maçını kazanan Baçspor, kendisini 2 puan geriden takip eden İlimtepe GB’ye konuk oldu. Maçın ilk yarısı çok çekişmeli geçti, iki takımında çabası sonucu değiştiremedi. Baçspor, ikinci yarıda Okay Doğan’ın golüyle 1-0 öne geçti. 74.dakikada ev sahibi İlimtepe GB, Ahmet Şahin’in golüyle eşitliği sağladı, skor 1-1 oldu. 78’de konuk Baçspor Semih Can Güneş’in golüyle yeniden öne geçti. İlimtepe GB, 83’de tecrübeli oyuncusu Sinan Kurubaş ile beraberlik sayısına çok yaklaştı, Baçspor kalecisi başarılıydı. Maçı 2-1 kazanan Baçspor, zirvedeki yerini korudu.
2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Üçyoldoğuspor: 0 Turgutspor: 4
Körfez İlçesi Birlik: 5 Kadıköy: 2
İlimtepe GB: 1 Baçspor: 2
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.