Baçspor 4’de 4 yaptı

İLİMTEPE GB EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Ligde oynadığı ilk 3 maçını kazanan Baçspor, kendisini 2 puan geriden takip eden İlimtepe GB’ye konuk oldu. Maçın ilk yarısı çok çekişmeli geçti, iki takımında çabası sonucu değiştiremedi. Baçspor, ikinci yarıda Okay Doğan’ın golüyle 1-0 öne geçti. 74.dakikada ev sahibi İlimtepe GB, Ahmet Şahin’in golüyle eşitliği sağladı, skor 1-1 oldu. 78’de konuk Baçspor Semih Can Güneş’in golüyle yeniden öne geçti. İlimtepe GB, 83’de tecrübeli oyuncusu Sinan Kurubaş ile beraberlik sayısına çok yaklaştı, Baçspor kalecisi başarılıydı. Maçı 2-1 kazanan Baçspor, zirvedeki yerini korudu.





2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Baçspor 4 4 0 0 15 4 12 2-Turgutspor 5 2 3 0 11 6 9 3-İlimtepe GB 4 2 1 1 12 7 7 4-MAP Kavaklıspor 4 2 1 1 8 10 7 5- Körfez İlçesi Birlik 5 1 1 3 11 14 4 6-Üçyoldoğuspor 4 1 0 3 4 10 3 7-Kadıköyspor 4 0 0 4 6 16 0

TOPLU SONUÇLAR

Üçyoldoğuspor: 0 Turgutspor: 4

Körfez İlçesi Birlik: 5 Kadıköy: 2

İlimtepe GB: 1 Baçspor: 2