Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Baçspor 4’de 4 yaptı

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Küme B Grubu’nda zirvede İzmit Baçspor var. Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü Körfez deplasmanında İlimtepe GB’yi 2-1 yendi, 4’de 4 yaparak liderliğini devam ettirdi.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Baçspor 4’de 4 yaptı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İLİMTEPE GB EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Ligde oynadığı ilk 3 maçını kazanan Baçspor, kendisini 2 puan geriden takip eden İlimtepe GB’ye konuk oldu. Maçın ilk yarısı çok çekişmeli geçti, iki takımında çabası sonucu değiştiremedi. Baçspor, ikinci yarıda Okay Doğan’ın golüyle 1-0 öne geçti. 74.dakikada ev sahibi İlimtepe GB, Ahmet Şahin’in golüyle eşitliği sağladı, skor 1-1 oldu. 78’de konuk Baçspor Semih Can Güneş’in golüyle yeniden öne geçti. İlimtepe GB, 83’de tecrübeli oyuncusu Sinan Kurubaş ile beraberlik sayısına çok yaklaştı, Baçspor kalecisi başarılıydı. Maçı 2-1 kazanan Baçspor, zirvedeki yerini korudu.



2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

 1-Baçspor

4

4

0

0

15

4

12

2-Turgutspor

5

2

3

0

11

6

9

3-İlimtepe GB

4

2

1

1

12

7

7

4-MAP Kavaklıspor

4

2

1

1

8

10

7

5- Körfez İlçesi Birlik

5

1

1

3

11

14

4

6-Üçyoldoğuspor

4

1

0

3

4

10

3

7-Kadıköyspor

4

0

0

4

6

16

0

 

TOPLU SONUÇLAR

Üçyoldoğuspor: 0 Turgutspor: 4

Körfez İlçesi Birlik: 5 Kadıköy: 2

İlimtepe GB: 1 Baçspor: 2

# ev sahibi, Körfez

25 Şub 2024 - 14:17 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Körfezli kadınlar, 1 puanı son dakikada kurtardı mask
Körfezli kadınlar, 1 puanı son dakikada kurtardı
Baçspor 4’de 4 yaptı mask
Baçspor 4’de 4 yaptı
Dumlupınar fırtınası mask
Dumlupınar fırtınası
Kadın futbolcuların derbisin de kazanan Gölcük mask
Kadın futbolcuların derbisin de kazanan Gölcük
Tavşantepespor’un miniklerinden tarihi başarı mask
Tavşantepespor’un miniklerinden tarihi başarı
İşte Mustafa Gürsel yönetiminde Kocaelispor’un muhtemel 11’i mask
İşte Mustafa Gürsel yönetiminde Kocaelispor’un muhtemel 11’i

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL