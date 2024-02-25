Yağız: Seçimden sonra zam alacağız

YENİ BÜTÇE 1 MİLYON 482 BİN 250 LİRA OLDU

449 üyesi bulunan S.S. 5 No’lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 2023 Yılı Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yaptı. İzmit Antikkapı Düğün ve Toplantı Salonu’nda, Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız ev sahipliğindeki programa üyeler ilgi gösterdi. Kocaeli Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un divan başkanlığı yaptığı genel kurulda mali durum üyelerle paylaşıldı. Yönetim ve denetim kurulu ibra edildi. Kooperatifin 2024 yılı tahmini bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre kooperatifin 2024 yılı tahmini bütçesi 1 milyon 482 bin 250 lira olarak belirlendi.

İŞÇEN BAŞKAN ADAYI

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, yaptığı konuşmada, “Bu camiaya katkısı olan herkesin arkasında olacağız. Hacı Latif İşçen kardeşim YRP Körfez Belediye Başkan Adayı oldu, kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız meclis üyesi adayı, arkadaşımız Ahmet Utaş da Karamürsel’den birinci sıra meclis üyesi adayı. İkisine de başarılar diliyorum. Bu seçimde aramızdan muhtar adayları var, kendilerine çıktıkları yolda başarılar diliyorum. YRP İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin de aramızda, kendisine çıktığı yolda başarılar diliyoruz” dedi.

AİDATIN ARTIRILMASI İSTENDİ

Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız ise, genel kuruldaki konuşmasında, “Yeşilova Mahallesi’nde kooperatifimizin uzun zamandır atıl duran bir yeri vardı. Arazimizi kiraya verdik ve gelir sağladık. Bu konuyla ilgili yetki istiyoruz” dedi. Yağız’ın bu talebi oy birliğiyle kabul edildi. Sonrasında Yağız, 1960 TL olan aidatın 3 bin TL+KDV’ye yükselmesi için teklif verdi.

AİDAT TARTIŞMASI YAŞANDI

Teklife gelen tepkiler sonrası tekrar söz alan Yağız, “Seçimden sonra zammımızı alacağız arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda zamları almışız ve destekleri devam ettirmişiz ama siz bugün yönetime başarısız diyorsanız diyecek bir şeyim yok” açıklamasında bulundu. Konuşmalar sonrası kooperatif aidatı, ulaşım zammına kadar 2 bin 500 TL+KDV olarak kabul edildi. Aidat, yerel seçim sonrası ulaşım tarifesine yapılacak zam sonrası 3 bin TL+KDV olarak düzenlenecek. Muhammet Emin CAN

Mali olağan genel kurulunda Kocaeli Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt divan başkanı oldu.

Yapılan mali genel kurula kooperatif üyeleri ilgi gösterdi. Antikkapı Düğün ve Toplantı Salonu’ndaki genel kurulda üyeler söz alarak fikirlerini dile getirdi.

Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız, seçim sonrası ulaşıma zam yapılacağını, aidatın bu sayede yük olmayacağını belirtti.