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25 Şub 2024 - 14:36- Gündem G:

Yağız: Seçimden sonra zam alacağız

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5 No’lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleşti. Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız, üye aidatlarının artırılması teklifine tepki gelince, “Seçimden sonra zammımızı alacağız” dedi.

Muhammet Emin Can
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Yağız: Seçimden sonra zam alacağız mask
Yağız: Seçimden sonra zam alacağız
Yağız: Seçimden sonra zam alacağız
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YENİ BÜTÇE 1 MİLYON 482 BİN 250 LİRA OLDU

449 üyesi bulunan S.S. 5 No’lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 2023 Yılı Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yaptı. İzmit Antikkapı Düğün ve Toplantı Salonu’nda, Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız ev sahipliğindeki programa üyeler ilgi gösterdi. Kocaeli Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un divan başkanlığı yaptığı genel kurulda mali durum üyelerle paylaşıldı. Yönetim ve denetim kurulu ibra edildi. Kooperatifin 2024 yılı tahmini bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre kooperatifin 2024 yılı tahmini bütçesi 1 milyon 482 bin 250 lira olarak belirlendi.

İŞÇEN BAŞKAN ADAYI

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, yaptığı konuşmada, “Bu camiaya katkısı olan herkesin arkasında olacağız. Hacı Latif İşçen kardeşim YRP Körfez Belediye Başkan Adayı oldu, kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız meclis üyesi adayı, arkadaşımız Ahmet Utaş da Karamürsel’den birinci sıra meclis üyesi adayı. İkisine de başarılar diliyorum. Bu seçimde aramızdan muhtar adayları var, kendilerine çıktıkları yolda başarılar diliyorum. YRP İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin de aramızda, kendisine çıktığı yolda başarılar diliyoruz” dedi.

AİDATIN ARTIRILMASI İSTENDİ

Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız ise, genel kuruldaki konuşmasında, “Yeşilova Mahallesi’nde kooperatifimizin uzun zamandır atıl duran bir yeri vardı. Arazimizi kiraya verdik ve gelir sağladık. Bu konuyla ilgili yetki istiyoruz” dedi. Yağız’ın bu talebi oy birliğiyle kabul edildi. Sonrasında Yağız, 1960 TL olan aidatın 3 bin TL+KDV’ye yükselmesi için teklif verdi.

AİDAT TARTIŞMASI YAŞANDI

Teklife gelen tepkiler sonrası tekrar söz alan Yağız, “Seçimden sonra zammımızı alacağız arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda zamları almışız ve destekleri devam ettirmişiz ama siz bugün yönetime başarısız diyorsanız diyecek bir şeyim yok” açıklamasında bulundu. Konuşmalar sonrası kooperatif aidatı, ulaşım zammına kadar 2 bin 500 TL+KDV olarak kabul edildi. Aidat, yerel seçim sonrası ulaşım tarifesine yapılacak zam sonrası 3 bin TL+KDV olarak düzenlenecek. Muhammet Emin CAN

Yağız: Seçimden sonra zam alacağız

 Mali olağan genel kurulunda Kocaeli Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt divan başkanı oldu.

Yağız: Seçimden sonra zam alacağız

Yapılan mali genel kurula kooperatif üyeleri ilgi gösterdi. Antikkapı Düğün ve Toplantı Salonu’ndaki genel kurulda üyeler söz alarak fikirlerini dile getirdi.

Yağız: Seçimden sonra zam alacağız

Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız, seçim sonrası ulaşıma zam yapılacağını, aidatın bu sayede yük olmayacağını belirtti.

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25 Şub 2024 - 14:36 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Minübüs Hatları Kapati - dünyanın afganistan iran bangladeş gibi 1-2 coğrafyası hariicnde hiç biryerde olmayan bu minibüs hatları kapatılmalıdır. trafiği kitleyen son derece pahalı , toplu ulaşımla alakası olmayan bu sistemden tek memnun olanlar minibus sahipleri .. artik bitsin.. minübüs hatları kapatilsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 15:05
01

Tarafsız - Ona göre kardeşlerim zammı bile seçim sonrasına bırakmışlar zaten belli değil miydi yılbaşında zam istemediler istemişlerdir de artık kapalı kapılar arkasında nasıl söz aldilarsa seçime kadar sesleri cikmiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 15:04

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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