Sezer, “Gölcük bizi, biz Gölcük’ü seviyoruz”

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında saha çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Sezer, Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte Hasaneyn’de halk buluşması gerçekleştirdi. Kalabalık bir gurubun meşalelerle karşıladığı Başkan Sezer’e mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi.

GÖLCÜK SEVDALILARIYIZ

Hasaneyn halkından her zaman büyük destek gördüklerini belirten Sezer, “Gölcük’e her şey yakışır, güzel ilçemize hizmet, birlik, beraberlik yakışır” dedi. Önümüzdeki dönemde her kesime projelerle gelmeye devam edeceklerini belirterek konuşmasına başlayan Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük bayrağına sevdalı insanların kenti.

AŞKLA ÇALIŞAN YORULMAZ

Bu güzel insanlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Aşkla çalışan yorulmaz. İşini seven yorulmaz, hizmet eder. Gölcük bizi seviyor, biz de Gölcük’ü seviyoruz. İnşallah sizlerin destekleri ile yerel seçimlerin de ardından eser ve hizmet belediyeciliği anlayışı ile sizlere layık olmaya çalışacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN