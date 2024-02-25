Büyükakın ve Tutuş’a İzmit’te yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında İzmit’te vatandaşlarla buluştu. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı buluşmada vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılanan Başkan Büyükakın, “ Hizmet ve eser siyaseti yapıyor, ortaya koyduğumuz projelerle şehrimizi ilmek ilmek işliyoruz. İnşallah hemşerilerimizden alacağımız güçlü destek ile yeni dönemde de şehrimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“HİZMET VE YATIRIMLARIMIZLA KOCAELİ’Yİ YENİLEYECEĞİZ”

Pazar esnafı ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, yeni dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen projelerle ilgili bilgiler aktaran Başkan Büyükakın, “Daha güçlü Kocaeli demek, daha güçlü Türkiye demektir. Daha dirençli Kocaeli demek, daha dirençli Türkiye demektir. Yerli yerinde hizmet ve yatırımlarımızla Kocaeli’yi yenileyecek, şehir liderliğini güçlendirecek, şehrimizi Türkiye’nin ve dünyanın öncü şehirleri arasında daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Üzerimize düşen görev budur, inşallah bu görevi de hakkıyla ifa edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN