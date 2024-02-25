Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Büyükakın ve Tutuş’a İzmit’te yoğun ilgi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, seçim çalışmalarını İzmit’te sürdürdü. Cumartesi pazarında vatandaşlarla kucaklaşan Büyükakın, “Hizmet ve yatırımlarımızla Kocaeli’yi yenileceğiz” dedi.

Büyükakın ve Tutuş’a İzmit’te yoğun ilgi mask
Büyükakın ve Tutuş’a İzmit’te yoğun ilgi
Büyükakın ve Tutuş’a İzmit’te yoğun ilgi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında İzmit’te vatandaşlarla buluştu. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı buluşmada vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılanan Başkan Büyükakın, “ Hizmet ve eser siyaseti yapıyor, ortaya koyduğumuz projelerle şehrimizi ilmek ilmek işliyoruz. İnşallah hemşerilerimizden alacağımız güçlü destek ile yeni dönemde de şehrimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“HİZMET VE YATIRIMLARIMIZLA KOCAELİ’Yİ YENİLEYECEĞİZ”

Pazar esnafı ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, yeni dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen projelerle ilgili bilgiler aktaran Başkan Büyükakın, “Daha güçlü Kocaeli demek, daha güçlü Türkiye demektir. Daha dirençli Kocaeli demek, daha dirençli Türkiye demektir. Yerli yerinde hizmet ve yatırımlarımızla Kocaeli’yi yenileyecek, şehir liderliğini güçlendirecek, şehrimizi Türkiye’nin ve dünyanın öncü şehirleri arasında daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Üzerimize düşen görev budur, inşallah bu görevi de hakkıyla ifa edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

# hizmet, seçim, Türkiye, Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, yeni, başkan

25 Şub 2024 - 14:52 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.316.086 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sezer, “Gölcük bizi, biz Gölcük’ü seviyoruz” mask
Sezer, “Gölcük bizi, biz Gölcük’ü seviyoruz”
Çetinkaya, “Spora desteğimizi arttıracağız” mask
Çetinkaya, “Spora desteğimizi arttıracağız”
Söğüt, “Laf değil, hizmet ve eser ürettik” mask
Söğüt, “Laf değil, hizmet ve eser ürettik”
Söğüt’ten Hereke çıkarması mask
Söğüt’ten Hereke çıkarması
Derince’de Cumhur İttifakı’ndan gövde gösterisi mask
Derince’de Cumhur İttifakı’ndan gövde gösterisi
AK Parti’den miting havasında seçim ofisi açılışı mask
AK Parti’den miting havasında seçim ofisi açılışı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL