Büyükakın, “Kocaeli gençliği yüzyıla yön verecek”

31 Mart’ta gerçekleşecek olan seçim çalışmaları kapsamında şehrin dört bir köşesinde 7’den 70’e vatandaşlarla buluşmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Gölcük gençliği ile bir araya geldi. Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve teşkilat yöneticilerinin de yer aldığı buluşmada gençlerle sohbet eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimizi Kocaeli’nin en önemli gücü olarak kabul ediyoruz.” dedi.

“GENÇLİK HİZMETLERİMİZ DE YENİLENEREK GELİŞECEK”

Kendisine yöneltilen soru ve önerileri tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, “Onlara özel mekânlar kurmayı; eğitim, kültür, spor, istihdam, kariyer imkânları sunmayı, onları desteklemeyi, görüşleriyle hizmet ve eserlerimize yön vermeyi, sadece geleceği değil bugünümüzü de onlarla imar etmeyi, sosyal ve ekonomik kalkınmamızın itici gücü, lokomotifi olarak değerlendiriyoruz. Gençlerimizin, kendilerine sunulan imkânlarla gelişmesinin, şehrimiz ve ülkemizin gelişmesi olduğuna inanıyoruz. 2019 – 2024 hizmet döneminde gençlerimiz için kariyer, istihdam, eğitim, spor gibi alanlarda sürdürülebilir, gelişmeye ve ilerlemeye açık yeni alanlar ve fırsatlar oluşturduk. Gençlik kampları, özel eğitim programları, akademiler, kültür sanat etkinlikleri gibi hizmetlerle ortaya koyduğumuz çeşitliliği, şehirde yaşayan her bir genç için ulaşılabilir fırsatlara çevirdik. Kocaeli’de bu dönem yenilenme dönemi. Gençlik hizmetlerimiz de yenilenerek gelişecek. Gençlerin dinamik gücünü şehrimizin yenilenme alanlarının tamamında aktifleştireceğiz. Gençlerin ihtiyaç duyduğu eğitim, kültür, sanat, spor imkânlarını artıracak. Doğrudan desteklerle bu alanlardaki çabalarını destekleyeceğiz. Kocaeli gençleri, sadece şehrimizde değil ülkemiz ve dünyada yüzyıla yön verecek.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN