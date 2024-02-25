AK Partili vekil kazada yaralandı

Ormanköy Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci idaresindeki 54 AK 901 plakalı Audi marka otomobil, H.B. idaresindeki 34 DTP 952 plakalı Dacia marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada, Milletvekili İnci, diğer sürücü H.B. ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzeri bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.