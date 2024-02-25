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Kavşakta asansör ve merdiven inşa edilecek

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ihale usulü kavşakta asansör ve merdiven inşa edecek.

Kavşakta asansör ve merdiven inşa edilecek mask
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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ihale usulü kavşakta asansör ve merdiven inşa edecek. SGK Köprülü Kavşakta Asansör ve Merdiven Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 11 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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Kaynak: HABER MERKEZİ

# Büyükşehir

25 Şub 2024 - 15:07 - Gündem --- Okunma

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