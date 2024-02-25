İnegöl'de 5.506 m² arsa üzerindeki atölye binası mahkemeden satılık

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesi, İnegöl'de 5.506 m² arsa üzerindeki atölye binasını mahkemeden satışa çıkaracak. Muhammen bedeli 6.550.273 ₺ olan yapının birinci satış günü 18 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.
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Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.