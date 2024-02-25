Mudanya'da 606 m² arsa mahkemeden satılıktır

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa Sulh Hukuk Mahkemesi, Bursa Mudanya'da 606 m² arsayı mahkemeden satacak. Muhammen bedeli 7.274.400 ₺ olan arsanın birinci satış günü 22 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.
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Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.