Çetinkaya, “Ben bu şehrin kadınlarına inanıyorum”

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ilçede faaliyet gösteren kadın esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi. Gelen daveti geri çevirmeyen ve güne kadın esnaflarla kahvaltı ile başlayan Çetinkaya, “ Her alanda attıkları adımlarla fark yaratan kadınlarımızın destekleri benim için çok önemli” dedi.
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Çetinkaya ayrıca AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker’in de katılımıyla Kayacık Mahallesi’nde Beyaz Fırın’da düzenlenen programda çalışan kadınlarla bir araya geldi. Çetinkaya, kadın yatırımcıların, girişimcilerin ve iş gücünün, üretimde ve gıda sektöründe daha çok var olması hem ekonomik büyümeye hem de sosyal kalkınmaya katkı sağlıyor” dedi.
AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ
Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, daha sonra da Karamürsel’de faaliyete giren Aylin Maviş Kuaför’ün açılışını gerçekleştirdi. İşyerinin açılış kurdelesini kesen Mesut Çetinkaya, İşyeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, bereketli kazançlar diledi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.