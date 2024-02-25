Ankara’da bir puanı zor kurtardık: 2-2

CİHAT DENGEYİ GETİRDİ

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Kocaelispor deplasmanda Keçiörengücü’ne konuk oldu. 8 maça iyi başlayan Keçiörengücü golü de buldu. Soldan ceza sahasına giren Camara’nın vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 17.dakikada Kocaelispor'da Cihat Çelik'in ceza sahasına attığı pasa Candeias hareketlendi. Candeias'ın ortası kaleci Metin Uçar'da kaldı. 20.dakikada Kocaelispor tehlikeli geldi. Oğuz’un çaprazdan şutunda kaleci Metin güçlükle çıkardı. 22.dakikada Kocaelispor skora dengeyi getirdi. Candeias’ın ortasında Kouakou Cihat’a çok iyi servis etti. Cihat’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem VAR incelemesinin ardından golü verdi.

İLK YARI 1-1 BİTTİ

İlk yarının son çeyreğinde Başkent ekibi gole daha çok yaklaşan taraf oldu. 34. Keçiörengücü'nde savunmanın arkasına sarkmaya çalışan Kamara'nın topuna son anda Emir Ortakaya müdahale etti ve top Gökhan Değirmenci'ye geldi. Yere düşen Kamara penaltı bekledi ama hakem 'penaltı yok' işareti yaptı. 45+1' Keçiörengücü'nde Traore'nin sol kanattan getirdiği topta Selim Ilgaz'a pasını attı. Selim Ilgaz'ın şutunu Gökhan Değirmenci kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

BARIŞ SON DAKİKADA ATTI

52.dakikada Yusuf Cihat Çelik'in şutu üstten auta çıktı. 76.dakikada Keçiörengücü atağında kendi sahasında topu sürerek çıkan Bardhi sağ tarafta boş olan Camara'ya pasını attı. Ceza sahasına giren Camara'nın pasında Dembele topu ağlara gönderdi ve maç 2-1 oldu. Son bölümde beraberlik sayısı için yüklenen Kocaelispor 90+2.dakikada Barış’ın attığı golle skora dengeyi getirdi. Geriye kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Kocaelispor gelecek hafta Erzurum ile deplasmanda oynayacak.





Fotoğraflar: Hulusi Özdilek

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