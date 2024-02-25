Ankara’da bir puanı zor kurtardık: 2-2

CİHAT DENGEYİ GETİRDİ
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Kocaelispor deplasmanda Keçiörengücü’ne konuk oldu. 8 maça iyi başlayan Keçiörengücü golü de buldu. Soldan ceza sahasına giren Camara’nın vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 17.dakikada Kocaelispor'da Cihat Çelik'in ceza sahasına attığı pasa Candeias hareketlendi. Candeias'ın ortası kaleci Metin Uçar'da kaldı. 20.dakikada Kocaelispor tehlikeli geldi. Oğuz’un çaprazdan şutunda kaleci Metin güçlükle çıkardı. 22.dakikada Kocaelispor skora dengeyi getirdi. Candeias’ın ortasında Kouakou Cihat’a çok iyi servis etti. Cihat’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem VAR incelemesinin ardından golü verdi.
İLK YARI 1-1 BİTTİ
İlk yarının son çeyreğinde Başkent ekibi gole daha çok yaklaşan taraf oldu. 34. Keçiörengücü'nde savunmanın arkasına sarkmaya çalışan Kamara'nın topuna son anda Emir Ortakaya müdahale etti ve top Gökhan Değirmenci'ye geldi. Yere düşen Kamara penaltı bekledi ama hakem 'penaltı yok' işareti yaptı. 45+1' Keçiörengücü'nde Traore'nin sol kanattan getirdiği topta Selim Ilgaz'a pasını attı. Selim Ilgaz'ın şutunu Gökhan Değirmenci kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
BARIŞ SON DAKİKADA ATTI
52.dakikada Yusuf Cihat Çelik'in şutu üstten auta çıktı. 76.dakikada Keçiörengücü atağında kendi sahasında topu sürerek çıkan Bardhi sağ tarafta boş olan Camara'ya pasını attı. Ceza sahasına giren Camara'nın pasında Dembele topu ağlara gönderdi ve maç 2-1 oldu. Son bölümde beraberlik sayısı için yüklenen Kocaelispor 90+2.dakikada Barış’ın attığı golle skora dengeyi getirdi. Geriye kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Kocaelispor gelecek hafta Erzurum ile deplasmanda oynayacak.
Fotoğraflar: Hulusi Özdilek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(47 )
Hakan - Ertugrul istifa diyenler nerede ??????
Bir Dost - Daha öncede yazmıştım... Bu transfer leri kim yaptı ve onayladıysa bunun sorgulanması gerekiyor.. Ben açıkçası burda bir menejer kazığı veya rant seziyorum.. Kokusu çok sürmez çıkar.. Keçiören kadar olamamışız..traure gibi oyuncular biz nasıl alamıyoruz.. Bu iş böyle sürüp gider lig sonuna kadar en az 2 hoca daha yeriz
Nb - Tarık efendiye sormak lazımkamara dembele kaça oynuyormuş takımda Tarık damat paşa yiyin efendiler futboldan nefret edersin bunlar yüzünden yendiğiniz her kuruş haram zıkkım olsun
Ugur - Kecioren-altay maci gibi oldu. Adamlar eksi avarajda ligde ama gecen hafta urfa simdi de keci bayern gibi oynadi pardon onlar oynamadi biz cok kotuyuz oyle gozuktuler. Goztepe 5 puani kapattirmaz gecmis ola. playofftan cikariz umarim.
Xdoğruya Doğru - Bu takımdan bir cacık olmazzz seri pas yok ancak kaçırdıkları adamı çekerek tutmakla topçu olunmaz dökülüyorlar kulaklar çekilmeli.
Yeşil Siyah - Neredeyse hakem bile kurtarmıyordu Ertuğrul hoca istifa diyenler her gün usanmadan hocayı yazan spor yazarları eş dost hatırına oyuncu pazarlayanlar ve bunları allayıp pullayip yazan spor yazarları belki takım biraz toparlar nede olsa hocanın ilk maçı ama yarı yolda Ertuğrul hocanın gitmesine vesile olanlar desteğinizi eksik etmeyin bu saatten sonra bedava bilet satsanız nafile
Kurt - Hangi sampiyonluk
Ünal 41 - Barış niye 11 de oynatmıyorlar torpilli gürcüler mesut oynuyor yine rezil futbol
Atakan - Ne kaleci ne santrofor var yediniz gül gibi hocayı
Nicomedia - İlk yarı sonunda ligler tescil edilseydi Süper Lig'deydik. Di mi köfteci ?
Körfez41 - Haftaya Erzurum bizi bu futbolla yer,böyle devam.
mazlum - bu takım playofa bile kalamaz...................................................
Realist - Göztepeden kiralık Keçiörene giden Traore görevini yaptı
Kuzman41 - Bal liginde valla mutluyduk fubolcularda bu kadar maddiyat imkan yoktu hırs vardi azım vardi ARMA ugruna cabalayan ama fazla günümuzdeki destekleri alamayan bir belli imkanlarla ugrasan insanlar vardı ama sehirde tribunletde bir hava çıkarsiz KOCAELİ SPOR sevgisi vardı bir geldiniz girdiniz herşeyin içine ettiniz daha da çok saçmalaya başladıniz valla biz BAL da paramız yoktu ama bu ARMA ve RENKLER için atan stadda cikarsiz seven onbinler vardı
Cakal - Hasim Arda heyecanli mi yoksa bu ligin topcusu degil mi?? Cok sacma sapan hastalar yaptI.
Körfezli - Yabancı futbolcuların hepsini kadro dışı bırakırım aldıkları para haram bu paraları onlara verende ortaklar bu harama
Memoli41 - Dert antrenör değil bu takımdan bi şey olmaz
Akrep - Yazıklar olsun bazı topculara. Kocaeli sporu hak etmiyorlar yazık
Taraftar - Haşim Arda hangi performansıyla 11 oynadı!!!Yönetim açıklama bekliyoruzTorpilli futbolcular derhal kadro dışı bırakılmalı.Bu kadar olmaz
Murat Eryılmaz - Şampiyonlukta büyük yara aldık diyorsunuz Gökhan bey.ben buna gülerim.bu oyunla hâlen şampiyonluktan bahsediyorsunuz ya....
Kadikoylu - Birçok safra vardı şimdi yeni hocalarinla 3.luk oynicaz yazık takım oynamayi
Pişmaniye - Atı alan Üsküdar ı geç ti geçmiş olsun inşallah 3unculugu kaybetmeyiz
İzmitli4141414141 - Biz bu oyunla bırak 3.culugu playofa bile kalamayız saçma sapan bir futbol oynuyoruz
Basiskele41 - Kaybettik farzet sadece bugün değil
Saat 17 05 hoca ne söyledi belli değil bize iyi hoca haram
İzmitli - Bu kamara dembele gibi adamları biz neden alamıyoruz arkadaş aldığımız zenciler zor ayakta duruyorlar, Keçiören gibi takımlar bu oyuncuları nerden buluyorda alıyorlar.
Körfezli - Gercek su ki. Oyuncularin ertugrul hocayla falan sorunu yokmuş..bu oyuncu toplulugunun kendiyle sorunu var.
Emre Ks - Engin koyun sen gidene kadar savaşacağım seninle , taktım kafayı sana, gideceksin.
Son Pişman - Doğrusu budur, oyuncu alamayan, hıca tutamayan bir yönetim var ve hodrinin gazıyla yönetimdeyim sanıyor, bravo biradef , sıra yönetimde acilen değişmeli
Basiskele41 - Gitmez merak etme ona sorarsan başarılıyız diyecek
İzmitli4141414141 - Geçen hafta ş.urfa maçında daha iyi oynadık ben böyle rezil bir takım görmedim resmen sahada yürüyoruz hiç bilmeyen biri izlese maçı sanar sanki Keçiören 2.lige oynuyor bu kadar rezillik ben görmedim takımda şu adam güzel oynadı bile diyemiyorum artık emir vardı her hafta oynayan artık ne yapsin çocuk böyle kötü bir takımda o bile kötü oynamaya başladı yazık vallahi yazık bu kadar para harca böyle rezil top oyna dua edin ilk yarı şansa kadere bu kadar puan toplandı yoksa bu futbol küme düşürür reziller
Hakan Çakan - Rakip takımdan Bardhi, Traore, Dembele maç boyu aklımda kalan isimler. Bizde kim iyi oynadı, hatırlayan var mı ? Barış Alıcı 90. Dakikada oyuna alınacak bir oyuncu mu ? Takımın en golcüsü yedek. Bu hoca mı bizi süper lige çıkaracak? Ertuğrul Sağlam'ın bir kariyeri vizyonu vardı. Yönetimin beceriksizliği hocaya mal oldu. Sözüm ona saldırgan oynayıp, göze hoş gelen futbolla 3 puan alacakmışız. 3 puanı kazan takıma veriyorlar, top oynayana değil. En golcü oyuncunu satarsan yeni hocadan şapkadan tavşan çıkarmasını beklersin. Geçmiş olsun...
İsimsiz Şampiyon Ks - 10 hafta önce söyledim bu takım zar zor play off oynar diye
Önder İşkodra - rezil bir futbol.takim 3 pas yapamaz mı be kardeşim.ertugrul sağlam’ı da yediniz..bu takım bu oyunla playoff da oynayamaz.yazik oldu bu seneye,fırsattı..ilk yarıyı 2. bitir,5 puan geriye düş vay be..
Mehmet - Takım bu hafta yeni hoca ile hiç çalışmamış. Keçiören bizi ezdi. Ne pas, ne ikili mücadele, nede hava topu alabildiler. Peşlerinden koşamuyorlar bile. Yazıklar olsun. Topu alan geriye pas atmayı öncelikli görüyor. Onuda beceremiyorlar.
Paşa - İlk yarıda kendi sahamızda kazandığımız serbest vuruşu oğuz yan pas yaparak atiila"ya atıyor. Seyredin ne kadar ofansif oynuyoruz.5 aydır galibiyeti olmayan takimla 92. dakikada berabere kaldık diye seviniyoruz.Yürü be körfez kim tutar seni...
Krfz_shark - Kouakou bu takımın santraforu değil ayrıca dönen topların hepsi keçide kaldı takım olarak önde basamıyoruz, geride bekleyince ortasaha da yetersiz kalınca rakip geniş alanlar buluyor ileride shkiladze ile başlamalıyız 352 formasyonu ile oynanmalı bekler oyuna hiç katkı sağlayamıyor Candeias maçın başından beri yokları oynuyor barış ile her maça başlanmalı bazı oyuncular dinlendirilmeli maşallah Keçiören’de şampiyonluğa oynar gibi asıldı maça 3 haftadır formda olan takıma dur dedik 1 puan iyidir...
Karamürselli körfezli - Ne candeias ne amaral ne beridze ne vukovic ne shaiediev ,bariş barış barış, barış. Her hafta trabzonlu hakem denk gelmez beyler bizim başkan bu maçta işe yaradı
Son Pişman - Neymiş , sorun Sağlam değilmiş, bunlar çok iyi günlerimiz, çok ararız bu günleri
Sağlam düşmanları sesiniz çıkmıyor
Tarafsız - Hayrettin Albayrak Bey 12 maçın hepsini kazaniyorduk Göztepe bize geliyordu onlar düşünsün diyordun Göztepe ile puan farkı kaç oldu
Neyse yazarsın sezon sonu ligde kaldigimizda
İlk yarı biyseydi süper ligdeydik
Hars Diye - Engin koyun bu nasıl oyun
Körfez 41 - Transfer öncesi annelerimiz ,eşlerimiz,çocuklarımız seki numara transfer diyorlardı.Simdi buraya yazsmsyacagim şeyleri söylüyorlar. Ben sadece özgür Kocaeli spor yazarlarına Haşim i nasıl buldunuz diye sormak istiyorum. Haftalarca sanki Messi yi aldık gibi vitrinlerinde yazdiniz.
41,5 - İlk gol ofsayt. Yoksa mağlup.
Adalı 54 - Bu kadar kötü oyunla bir puan iyidir bir dönem seri yapınca sizin hayrettin Albayrak şampiyonuz diyordu bak bolu bile sizi geçecek bu lafımı unutmayın bu ligde kötü takım yok
Adalı 54 - Yahu sizin başka hikayeniz yokmu hiç yıpratıcı olmuyor biz gülüyoruz buna artık ayrıca bizim kulüp 1965 yılında kuruldu siz bizden bir sene sonra kuruldunuz madem böyük ildiniz neden bizden önce değilde sonra sizin kulüp kuruldu
Chelykbash - Köypazarsporlu işine bak
Körfezli Savaşçı - Adalı54 Mahalle baskısından kurtulmuş gelmişsin aramıza e nede olsa 1950 lerde bağlı olduğun eski ilin kan çekiyor seni çapkın
2.gole Bravo - Keçiörenin ikinci golü ders diye okutulacak muhteşem bir gol.. o 2 forvet oyuncusuna da bravo.. boyle transferlerimiz olsa simdi farkli bir yerde olurduk.
Melih - Hakem sağolsun boru gibi ofsayttan golümüzü verdi adam karşı karşıya gidiyor düşürdük sarı verdi hoca istifa diyenler alın size takım atak yapamıyor nemalanan taraftar delikanlıysanız yönetime istifa diyin
Adam - Adamı kovana kadar ne çektiler. Utanmadan bırakıp gitti diyorsunuz. Ayıp diye bişey var
Basiskele41 - İyide takımı bu duruma ben mi getirdim Sağlam bu günleri gördüğü için arkasına bakmadan gitti
Cemcem - Rezil bir takımız. Sahada koyun gibi meledik.
Cantuğrul - Bizde değişen hiçbir şey yok yani bizden adam olmaz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.