Çayırova evinde yenildi

SON İKİ PERİYOTTA KAYBETTİ
Çayırova Belediyespor, haftaya 12.sırada giren rakibi karşısında ilk periyotu 21-18, devreyi de 45-40 önde bitirdi. Üçüncü periyotta top kayıpları yaşayan temsilcimiz, 63-59 geriye düştü. Son periyotta öne geçme çabaları sonuç vermeyen Yeşil-Beyazlı ekip, sahasında hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Karşılaşmayı 87-82 kaybeden Çayırova Belediyespor’da İlkan Karaman 22, Watkins 20, Edvard Greene de 19 sayı attı. Temsilcimiz, 3 Mart’ta deplasmanda Semt77 Yalovaspor’a konuk olacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.