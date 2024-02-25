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Çayırova evinde yenildi

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Bu sezon ilk kez yer aldığı Basketbol 1.Lig’de Play-Off yarışı yapan Çayırova Belediyespor, cumartesi günü evinde konuk ettiği TED Ankara Kolejliler’e 87-82 mağlup oldu, zirve yarışında çok büyük yara aldı.

Çayırova evinde yenildi mask
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SON İKİ PERİYOTTA KAYBETTİ

Çayırova Belediyespor, haftaya 12.sırada giren rakibi karşısında ilk periyotu 21-18, devreyi de 45-40 önde bitirdi. Üçüncü periyotta top kayıpları yaşayan temsilcimiz, 63-59 geriye düştü. Son periyotta öne geçme çabaları sonuç vermeyen Yeşil-Beyazlı ekip, sahasında hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Karşılaşmayı 87-82 kaybeden Çayırova Belediyespor’da İlkan Karaman 22, Watkins 20, Edvard Greene de 19 sayı attı. Temsilcimiz, 3 Mart’ta deplasmanda Semt77 Yalovaspor’a konuk olacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Çayırova

25 Şub 2024 - 16:04 Kocaeli- Spor --- Okunma

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