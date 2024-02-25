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Kağıtspor, Mersin’de mağlup

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de bu sezon düşme hattından bir türlü çıkamayan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, 26.hafta maçında Mersin deplasmanındaydı. Mavi-Beyazlı ekip, son topa kadar oyunun içinde kaldığı karşılaşmada Mersin Büyükşehir Belediyespor’a 80-77 yenildi.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Kağıtspor, Mersin’de mağlup mask
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İLK YARI 38-30 GERİDEYDİ

Geçen hafta sahasında ligin iddialı takımlarından Konyaspor’u74-73 yenerek kümede kalma umutlarını arttıran Büyükşehir Kağıtspor, bu galibiyete rağmen haftaya düşme hattında girmişti. Mavi-Beyazlı ekip, cumartesi günü de ligde 4.sırada bulunan Mersin Büyükşehir’e konuk oldu. İlk periyotta 13-13’lük eşitlik vardı, devreyi de temsilcimiz 38-30 geride tamamladı. Üçüncü periyotta farkı 4 sayıya düşüren Kağıtspor, son periyotta maça ortak oldu.

SON TOPTA KAYBETTİ

Üçüncü periyotta maça ortak olan Kağıtspor, son çeyrekte kazanmak adına çok büyük çaba harcadı. Maçı son topa da taşıyan Mavi-Beyazlı ekip, salondan 80-77 mağlup ayrıldı. Ligde 26.maçında 17.yenilgisini alan Kağıtspor, düşme korkusunu artık çok yakından hissediyor. Mersin maçında Payne ve Eren Beyaz 17, Martın Stone’nin 16 sayısı galibiyete yeterli olmadı. Büyükşehir Kağıtspor, 2 Mart’ta İzmit’te Alagöz Holding Iğdırspor’u konuk edecek.

# İzmit, Büyükşehir, hafta

25 Şub 2024 - 16:05 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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